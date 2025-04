Paro general: los gremios apuestan a que se sienta con actos y movilizaciones

Se espera una fuerte adhesión en el cordón agroportuario, el transporte de cargas, bancos, la administración pública y sectores industriales. La UTA no para, por lo cual los colectivos funcionarán. Presión a los docentes y estatales

Entre los sindicatos que adhieren a la medida están los de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), que integran camioneros, recolectores de residuos, aeronáuticos y marítimos. También están los gremios vinculados al sector portuario, los trabajadores del peaje y el sindicato de cadetes. No habrá recolección de residuos, actividad portuaria ni aeroportuaria, y las rutas estarán sin camiones ni barreras.

Los gremios docentes y no docentes de todos los niveles educativos también van a la huelga. Amsafé, Sadop, Coad y UDA son convocantes de la medida de fuerza. Habrá que ver cómo pesa en algunos de estos sectores la presión del gobierno provincial contra el paro, al confirmar el descuento del día a los empleados públicos que no vayan a trabajar. UPCN y ATE , los grandes gremios de la administración central también son convocantes. Y aseguraron que no habrá atención al público en las dependencias del Estado.