Para los gremios del transporte, el paro fue el inicio de un plan de lucha

“Este gobierno no deja a nadie sin golpear, la unidad es necesaria y urgente para enfrentarlo en la calle”. Esa consigna resumió los ejes del acto que realizaron en avenida Circunvalación y Presidente Perón los gremios que convocaron al paro nacional del transporte, y las organizaciones sociales y sindicales que lo respaldaron. La demostración unitaria de un amplio espectro de dirigentes que provienen de distintas extracciones coronó una protesta que se presentó como el inicio de un plan de lucha.

“Este payaso nos está cagando a palos a todos, no sé hasta cuándo hay que aguantarlo”, disparó Marcelo Andrada, secretario general del sindicato de recolectores de Rosario, el gremio que fue el gran protagonista de la movilización central en Rosario. “Nosotros no tuvimos ni un despido pero tenemos un compromiso de apoyar al movimiento obrero, porque nadie se salva de este gobierno que le pega a los jubilados y a los maestros”, aseguró, al tiempo que cargó sin metáforas contra los dirigentes sindicales que no protestan: “Son unos verdaderos cagones”, dijo.