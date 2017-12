Durante la presentación del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, en el Senado sobre el Presupuesto 2018, fue consultado por el representante santafesino Omar Perotti acerca de la inclusión de partidas para pagar la deuda con Santa Fe que ronda los 23 mil millones de pesos en capital y que con intereses ascendería al doble. En ese marco, el funcionario nacional negó que haya previsto pagos en 2018 pero si habló de un bono y de un acuerdo antes de finalizar marzo.





Eso fue lo que rescató el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, quien esta mañana en diálogo con el programa "Zysman 830" de La Ocho dijo que es "muy importante" que haya un acuerdo y anticipó que serán evaluadas todas las propuestas, incluso si se considera pagar toda la deuda con títulos públicos.

"Lo importante es que podamos llegar a un acuerdo en el próximo trimestre. No estamos en el orden de prioridades como sí lo ha estado Buenos Aires", resumió.

Saglione aclaró que "la posibilidad de pago a través de títulos públicos o de bonos es una propuesta que llevamos a Nación en el mes de julio, decíamos que de los 50 mil millones de pesos (el cálculo con intereses a esa fecha), 35 mil millones le proponíamos a Nación que lo cancele con títulos públicos y la otra parte con desembolsos en 2018 y 2019".





Si bien no quiso opinar hasta no observar la propuesta para poder valorarla, admitió que tenían previsto para este año "un primer desembolso de 7 mil millones de pesos en 2018, hace unos meses atrás objetamos que el presupuesto no incluyera esa partida, nos dijeron la frase 'la frazada es corta' pero si alcanzó para Buenos Aires a la que está previsto enviarle 40 mil millones de pesos en compensación".

"Creemos que es muy importante que el tema esté en agenda, que tengamos este ida y vuelta con los funcionarios de Nación, y lleguemos a un acuerdo antes del 31 de marzo, si la propuesta de Nación es pagar el total de la deuda con títulos públicos, evaluaremos las condiciones de esos títulos, el esquema de amortización y las rentas que lo mismos pagan para ver si es favorable a los intereses de Santa Fe", señaló.

"Vamos a esperar a recibir la propuesta antes de opinar, no queremos condicionar la negociación antes de iniciarla, estamos abiertos a escuchar propuestas que sean convenientes para las finanzas nacionales y las nuestras, creemos importante que podamos llegar a un acuerdo", agregó.

Por último, y en relación a la posibilidad de activar la cláusula gatillo con docentes y empleados públicos, dijo que "la inflación acumulada es del 23 por ciento en diciembre, creo que en términos anuales rondará los 25 puntos".