Multinacional farmacéutica con foco en la salud femenina

Con una inversión inicial de u$s 10 millones para montar un laboratorio de control de calidad, la compañía farmacéutica Organon hizo pie en la Argentina, un mercado al que considera “sumamente atractivo” por el desarrollo de políticas públicas orientadas a la salud de la mujer .

La empresa, que surge de un desprendimiento de la norteamericana Merck & Co., Inc _conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá_ es la primera en su tipo en enfocar su «core» de negocios en la salud femenina, con una novedosa propuesta que no sólo alcanza productos vinculados a la salud sexual y reproductiva como anticonceptivos o de fertilidad, sino además orientada a resolver patologías comunes a todas las personas, como enfermedades cardíacas, asma o alergia, pero enfocadas en el organismo femenino.