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Apyme sobre el alivio fiscal: "Es darle un poco de aire a quien se está ahogando"

Apyme consideró insuficiente la suspensión de las ejecuciones fiscales. Alertó por la caída del consumo, la apertura importadora y el aumento de las tarifas. La medida ya se publicó en el Boletín Oficial

4 de noviembre 2026 · 15:20hs
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Apyme advierte que la medida es insuficiente y no resuelve el ahogo económico del sector.

Apyme advierte que la medida es insuficiente y no resuelve el ahogo económico del sector.

La suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares a pymes hasta el 30 de junio de 2027 ya es un hecho. La medida había sido anunciada por el ministro Luis Caputo, en el marco de la 32ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), y se formalizó este miércoles mediante la resolución 1899/2026, publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, los empresarios pyme advierten que no alcanza y que "la postergación temporaria equivale a darle un poco de aire a quien se está ahogando para luego volver a someterlo al mismo tratamiento de asfixia”.

A través de un comunicado que lleva como título “Señor ministro, las pymes que sobrevivan a mayo tampoco tendrán esperanzas bajo este modelo" la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) reconoce que la medida refleja que el reclamo de las entidades empresarias ha llegado al Ministerio de Economía. Sin embargo, no alcanza.

Apyme observa que las medidas para pymes exportadoras tampoco modifican el panorama: el 99,9% de las empresas del sector tiene su principal sustento en el mercado interno. Como reveló la reciente encuesta trimestral de Apyme y la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), un 75% de empresarios y empresarias de distintos puntos del país considera que la causa de sus problemas no es coyuntural, sino que rechaza directamente el rumbo económico”, resaltaron.

>> Leer más: El 43,5% de los empresarios pyme advierte que corre riesgo de desaparecer

La entidad sostiene que las micro, pequeñas y medianas empresas no enfrentan dificultades financieras por falta de orden en sus cuentas, como afirmó el ministro, sino por un patrón sistémico de ahogo provocado por la desregulación importadora indiscriminada, el derrumbe del consumo masivo y los aumentos desmedidos en las tarifas de los servicios públicos. "Bajo estas políticas, las pymes cierran junto con sus empleados. Las que logren llegar a la otra orilla el año que viene tampoco encontrarán una perspectiva si no se cambia drásticamente el modelo", subraya en el comunicado la entidad que preside Julián Moreno.

El papel del sujeto social pyme

Apyme también asegura que recomendar a las empresas nacionales que se adapten a un esquema de ajuste recesivo -como lo hizo el ministro- convirtiéndose importadoras y expulsando trabajadores, "es desconocer el papel del sujeto social pyme y el empresariado nacional en la dinamización de la economía y el desarrollo del país".

En este contexto, advierten que el horizonte que ofrece el Poder Ejecutivo se limita a más de lo mismo, un Estado que se desentiende de la producción nacional y la generación de empleo genuino, que en lugar de hacer obras públicas concesiona servicios, que profundiza la concentración económica y favorece a los sectores financieros y extractivistas.

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“Señor ministro, para tener perspectivas de sobrevivir, las pymes necesitamos medidas integrales de emergencia y la urgente restitución del poder adquisitivo de la población. No escuchamos nada de eso en su alocución. Sin un Estado soberano y equitativo, que fomente la producción nacional y asuma la plena soberanía sobre las políticas públicas en favor del interés nacional, no hay discursos que valgan", resaltaron desde Apyme.

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