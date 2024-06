Los fallos de gestión tensionan el relato fundacional de Milei

Los cortes de gas y el caso de los alimentos que no se distribuían a los comedores revelan problemas de gestión. La actividad económica sigue en caída

Es notable cómo un gobierno que llegó con la pesada promesas de “salvar al país de los efectos de cien años de decadencia e ineficiencia” acumula tantos fallos de gestión en los primeros seis meses. No hubo gas al primer frío, los alimentos no llegan a los comedores, no hubo ni repelentes ni campaña de prevención en el peor momento del dengue, los enfermos que dependen de la ayuda estatal para la adquisición de medicamentos complejos penan esperando respuesta, las rutas sin mantenimiento se convierten en trampas y los trenes chocan en medio de advertencias sobre falta de fondos para garantizar el servicio.