Los bonos volvieron a bajar y el riesgo país superó los 950 puntos

Por otro lado, esta leve baja llega luego de que el Tesoro colocara en la licitación de deuda de este martes letras por un monto menor al que salió a ofrecer. Al respecto, Svirsky dice que “el gobierno ya había anticipado que no iba a financiar toda la deuda, sino que iba a empezar a corregir esa variable”. En ese sentido, no lo ve como un hecho preocupante, pero sí advierte que hay que ver a dónde van a ir ahora esos pesos. No descarta que puedan dirigirse hacia letras.

La mayor parte de las acciones argentinas en Wall Street descendieron el miércoles. Las principales pérdidas correspondieron a Banco Galicia (-2,4%), Grupo Supervielle (-2,2%), BBVA (-2,1%) y Transportadora de Gas (-1,6%).

En línea con la plaza internacional, la Bolsa porteña bajó 0,6% y extendió la toma de ganancias iniciada el lunes.

El Banco Central, en tanto, compró u$s 158 millones en el mercado de cambios y apiló 12 jornadas con racha positiva. De esta manera, acumuló u$s 890 millones desde el pasado 15 de mayo. Las reservas se alzaron u$s 213 millones y cerraron en u$s 29.879 millones.

El presidente Javier Milei dijo presente en el evento por el 47° aniversario de la Fundación Mediterránea realizado en la provincia de Córdoba. Ante una tribuna de empresarios, el máximo mandatario enfocó su discurso en resaltar los logros económicos de su gestión y anticipó que puede pasar con el cepo cambiario: “Estamos mucho más cerca de salir del cepo de lo que estábamos en diciembre, pero hay que sanear y restaurar el patrimonio del Banco Central”.

El dólar blue cerró a $ 1.180 para la venta en la city porteña, el menor valor desde el 10 de octubre. En Rosario cotizó a $ 1.192 Los dólares financieros, en cambio, subieron por segunda jornada consecutiva. El CCL subió $ 3,70 y terminó a $ 1.158,60. En el mismo sentido, el MEP aumentó apenas 14 centavos hasta los $1.138,32 y la brecha culminó en el 14,9%.

El jueves llegará a su fin la primera etapa del blanqueo y los analistas de la city empiezan a analizar cómo impactará esto en la evolución del dólar, dado que el flujo de depósitos en moneda extranjera ayudó al Banco Central a incrementar las reservas y eso alentó la baja de los tipos de cambio alternativos.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, señaló quque el blue está notoriamente por debajo del dólar tarjeta y turista, de modo que “quien haga planes de viajes o consumos en el exterior tiene más estímulo a comprar en el blue para pagar las expensas en las que incurra”. En igual sentido, ndrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, indicó que en las semanas pasadas se vio “algo de demanda de dólares para cancelar tarjetas dado que el dólar turista vale arriba de los $ 1.600”.