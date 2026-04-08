La industria automotriz muestra señales de mejora, pero el acumulado sigue casi 20% abajo

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Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma
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Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas
Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum
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Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"
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El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
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Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's
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El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa
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Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central
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Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
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Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
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Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
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Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
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Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast
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Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
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Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"
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Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
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El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
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Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
informacion general
Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas
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Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe