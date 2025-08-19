La Capital | Economía | tasas

Las súpertasas contienen al dólar y derrumban el precio de las acciones

Las perspectivas de que el aumento en el costo del dinero frenará aún más la actividad impacta en la valuación de las acciones

19 de agosto 2025 · 19:51hs
El S&P Merval y los ADR vienen sufriendo el castigo de las tasas altas.

El S&P Merval y los ADR vienen sufriendo el castigo de las tasas altas.

El S&P Merval y los ADRs cayeron con fuerza este martes ya que las altas tasas empiezan a golpear financieramente a las empresas. El mercado miró de cerca el desempeño de la deuda en pesos y las cauciones bursátiles que volvieron a operar con extremada volatilidad, tras la licitación de emergencia del Tesoro y ante las diversas señales del gobierno para forzar aún más el apretón monetario.

En esta jornada, el S&P Merval se hundió un 4,8% a 2.092.205,51 puntos básicos. Pero medido en dólares (CCL), se desplomó 5% a 1.602,42 puntos, lo que representa su peor retroceso diario desde principios de abril.

En cuanto a los ADRs, las mayores pérdidas fueron para Edenor y BBVA con el 8,1%, y con el 7,8%, respectivamente. Los bonos en dólares, a contramano de la renta variable, registran mayoría de avances, los centrales son: el Global 204 (+1,3%), el Global 2035 (+0,8%), y el Bonar 2035 (+0,8%).

Las altas tasas que en estos momentos se manejan en la plaza local tienen su correlato con el manejo del flujo financiero de las empresas y también afectan sus cotizaciones bursátiles. “Las altas tasas en pesos encarecen el crédito y generan estrés en las cadenas de pagos, sobre todo en las pymes, porque los bancos y jugadores del mercado están mucho más selectivos a la hora de renovar financiamiento. Esa dificultad para el refinanciamiento pone presión en la operatoria diaria de muchas empresas”, le dijo a Ámbito, Alejandro Bianchi fundador de AsesorDeInversiones.com.

Leonardo Anzalone, director de Cepec, contó cómo es que las tasas altas impactan de forma directa en la valuación de las empresas: “Por un lado, encarecen el costo del crédito y limitan el financiamiento para capital de trabajo o proyectos de inversión, lo que frena el crecimiento. Por otro, al descontar flujos futuros a tasas más elevadas, el valor presente de las compañías cae, afectando sus cotizaciones en el mercado”, explicó pero, además, mencionó otras causas cómo la rotación de carteras.

En un contexto en el que los instrumentos de renta fija de muy corto plazo rinden mucho, los inversores tienden a rotar posiciones hacia ese tipo de activos, restándole demanda a las acciones. “En conjunto, estas condiciones generan presión bajista sobre las valuaciones empresarias. Como regla general, cuando las tasas son muy altas, las Bolsas tienden a caer, ya que el costo del dinero encarece la actividad económica y los inversores privilegian instrumentos de bajo riesgo con rendimientos atractivos”, cerró.

El dólar oficial

El dólar oficial mayorista registró su 12° retroceso consecutivo, en una jornada con alto volumen de operaciones. Los movimientos del “billete verde” están marcados por la volatilidad de tasas tras la licitación de magro “rollover” del pasado miércoles y la subasta de emergencia del lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cedió 50 centavos hasta los $1.292,50. El volumen operado fue el más alto desde fines de abril. Mientras tanto, el minorista cayó a $1.312,80 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central y en el Banco Nación bajó a $1.310. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las ganancias, se ubicó en $1.703.

El dólar blue resistió la tendencia bajista y se mantuvo estable en los $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, según los operadores de la city.

