La Reserva Federal decidirá hoy si eleva o no la tasa de interés. El salvataje de EEUU a los bancos alivió la tensión en los mercados

Ayer la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que el sistema bancario de ese país se está “estabilizando”, tras la última semana de tensiones, pero que el gobierno de su país intervendrá nuevamente si resulta necesario.

“Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense y acciones similares podrán ser necesarias si otras instituciones pequeñas sufren corridas de depósitos que puedan representar un riesgo de contagio”, anticipó al referirse a los depósitos de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank que fueron rescatados por las autoridades reguladoras del gobierno tras el colapso de ambos bancos.

El blue se disparó

En el mercado local de divisas, el oficial cerró en promedio a $212,24, con una suba de 39 centavos respecto del lunes mientras que el dólar blue o informal dio la nota al registrar la mayor suba diaria del año, una evolución de $8 que lo ubicó al cierre en $394. De esta forma, la divisa acumuló un incremento de $11 en lo que va de la semana.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP bajaron 0,4%, a $399,59 y en $385,98, respectivamente. El mayorista subió 49 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $205,02.

Entre los commodities, se destacó el petróleo, que ayer tuvo un repunte por apoyo oficial a los bancos y mientras los inversores esperan la decisión de la FED. El barril de la variedad WTI subió 2,5% y se negoció a 69,30 dólares; mientras que el tipo Brent ganó 1,9% y cerró en 75,20 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

Hoy el mercado espera la decisión de la FED sobre la tasa de interés y su efecto en el entorno económico. La élite mundial del comercio de petróleo predijo que los precios del crudo no se mantendrán bajos por mucho tiempo, ya que el impacto inicial de la crisis bancaria se verá abrumado por la creciente demanda y la escasez de oferta.

En cambio, los precios de los granos cerraron con bajas generalizadas en Chicago, con los operadores expectantes sobre el rumbo de las tasas y por el avance firme de los envíos a través del denominado “corredor seguro” de granos en el Mar Negro, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El contrato de mayo de soja cayó 1,27% hasta los u$s 539,03 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 1,24% para ubicase en u$s 532,23 la tonelada. “Los fundamentos de la baja radicaron en la liquidación de contratos por parte de los fondos de inversión en la antesala de una nueva reunión de la FED para decidir si sube o no la tasa de interés de referencia. A esto se sumó el ágil ingreso de la cosecha récord de Brasil en el circuito comercial y la falta de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense”, apuntó la corredora de granos Granar.

También el Bitcoin frenó en este contexto su rally alcista en torno a u$s 28.000 a la espera de la reunión de la FED. Aún así, Bitcoin acumula una suba de casi un 40% desde el 10 de marzo hasta la fecha, cuando cotizaba en torno a los u$s 19.500, luego de que la agitación en el sistema bancario mundial llevara a algunos inversionistas a recurrir a la mayor criptomoneda como refugio de la inflación y de la fuerte emisión monetaria.