Las Bolsas del mundo cayeron por nuevos temores de crisis bancarias

Las Bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron ayer a la baja por los temores sobre el sector bancario luego de que tres entidades estadounidenses quebraran, a pesar de las medidas de la Reserva Federal (FED) para restablecer la confianza y que el banco central de suiza inyectara u$s 50 millones al golpeado Credit Suisse.

En Estados Unidos, sufrieron particularmente los bancos regionales y de mediano porte, como el First Republic (-33%) el PacWest (-18,95%), Western Alliance (-15,47%) o el texano Comerica (-8,44%), aunque gigantes del sector también sufrieron caídas, como Goldman Sachs (-3,67%) y JPMorgan Chase (-3,78), cuyo descenso arrastró al Dow Jones en la Wall Street. El índice industrial cayó 1,19%, el Nasdaq 0,74% y el S&P 500, un 1,10%.

El Bitcoin se desploma por debajo de los u$s 20.000 por primera vez desde enero

Las expectativas puestas en los cortafuegos para ayudar a la banca impulsaron los intercambios en Asia y al inicio de la sesión en Europa, pero la persistente caída del Credit Suisse, sumada luego al derrumbe accionario del estadounidense First Republic, invirtió la tendencia.

En Estados Unidos, un indicio de la tensión financiera es que los bancos de ese país habrían tomado préstamos por u$s 164.800 millones de dos líneas de crédito de la FED en los últimos días, según informó la agencia financiera Bloomberg.

El presidente norteamericano Joe Biden cargó contra los ejecutivos de los bancos en desgracia, al pedir al Congreso que sea “más duro” con los directivos para garantizar que “nadie esté por encima de la ley”.

“El Congreso debe actuar para imponer penas más duras a los altos ejecutivos bancarios cuya mala gestión contribuyó a la quiebra de sus instituciones”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) convocó ayer a una reunión de su ente de supervisión bancaria de la zona euro para “intercambiar puntos de vista” sobre el sector tras las turbulencias. Es la segunda vez en una semana que realiza esta convocatoria.

En un equilibrio delicado entre el combate contra la inflación y la ayuda al crecimiento, el BCE reafirmó el jueves su determinación de frenar el alza de los precios con un incremento de tasas de 0,5 puntos porcentuales. “El BCE deja abiertas todas sus opciones a la espera de las decisiones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra la próxima semana”, señaló Axel Botte, analista de la firma Ostrum AM.

En el mercado petrolero, el WTI, referencia del sector en Estados Unidos, perdió casi 13% en la semana y se ubica en su nivel más bajo en 15 meses. En cambio, subió el oro.

En Argentina, el S&P Merval bajó 0,71%, en sintonía con los mercados de referencia. En la semana acumuló una pérdida de 6,21%. En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Despegar (-8%); Banco Supervielle (-7,1%); y BBVA Argentina (-5,8%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con bajas de 60 centavos promedio, mientras que en la semana acumularon rojos de 3%. Los bonos en dólares finalizaron con bajas de 60 centavos promedio, mientras que en la semana acumularon rojos de 3%. Los títulos en pesos con ajuste por CER cerraron con subas de 0,70% promedio. El riesgo país anotó un aumento de 2,5%, para quedar en 2.383 puntos básicos.

En ese marco, los fondos del mercado monetario estadounidense registraron las mayores entradas semanales en casi tres años esta semana, ya que los inversores se retiraron de activos de riesgo y huyeron en busca de seguridad ante la quiebra de tres bancos. Según Refinitiv Lipper, los inversores acumularon u$s 108.170 millones en fondos del mercado monetario estadounidense, su mayor compra neta semanal desde abril de 2020. También se hicieron con fondos de deuda pública por valor de u$s 7.490 millones.

El Bitcoin y un nuevo récord

El Bitcoin cotizó ayer cerca de los u$s 27.000 y anotó una suba de 21% desde el lunes, por lo que está en camino a cerrar una de sus mayores ganancias semanales de los dos últimos años. El fenómeno está reforzado por apuestas sobre eventuales recortes en las tasas de interés e inyecciones de liquidez de la FED a los bancos para evitar un efecto contagio en el sistema financiero.

La última vez que Bitcoin había cotizado a más de u$s 27.000 fue en junio de 2022 y, desde febrero de 2021, hubo sólo una semana en la que registró un salto superior a 20%. Fue en la primera semana de 2023, cuando subió 22% al pasar de u$s 17.000 a u$s 20.800 por unidad, según el índice de precio de BTC en dólares que elabora Tradinview.

Otros activos criptográficos como Ethereum, BNB, Polygol, Cardano o XRP también anotaban subas de dos dígitos en los últimos días.

La suba de Bitcoin se da a contramano de la enorme mayoría de las empresas en la bolsa de Wall Street, a las que sí las golpeó el colapso de tres bancos en Estados Unidos.

La FED ofreció a los bancos una ventanilla de liquidez a cambio de títulos del Tesoro y emitió casi u$s 300.000 millones a través de este y otros medios desde el lunes, para evitar que una fuerte corrida de depósitos generara un efecto derrame sobre la economía. Sin embargo, la magnitud del rescate reveló la fragilidad del sistema financiero ante la fuerte suba de tasas y puso un freno a la idea de sostener las subas por más tiempo.