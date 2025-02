La UIA se reunió con Caputo y le pidió "reducir el costo argentino"

Tras el encuentro, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, resaltó que “la industria no quiere protección ni condiciones especiales sino igualdad de oportunidades para competir frente a un mundo convulsionado en materia comercial”, consignó la entidad a través de un comunicado.

El encuentro tuvo lugar luego del mensaje que envió el presidente Javier Milei al sector el lunes pasado en una entrevista con A24, en la que expresó: "Van a tener que competir, van a tener que bajar los retornos". Además, Milei consideró que el que no se adapte al nuevo sistema "quebrará".

La competitividad fabril

La reunión llegó luego de varios meses de rispideces entre el gobierno nacional y la cúpula industrial, tras el desplante del presidente y del ministro de Economía, quienes optaron por declinar la invitación a último momento -a pesar de haberla confirmado días antes- a participar de la conferencia anual de la entidad que se realizó en noviembre del año pasado. En ese momento, el presidente de Conferencia de la UIA, Martín Rappallini, planteó: “Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir. El Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”.

La UIA indicó que tras la corrección de los desequilibrios fiscales y externos, el desafío es la recuperación de la actividad industrial que tuvo una caída de 9,4% del producto industrial durante 2024 y la pérdida de 30 mil puestos de trabajo. Además señaló que más del 46% del costo de los bienes industriales corresponde a impuestos y que el sector industrial es el que más aporta a la recaudación y el empleo, con 1.2 millones de trabajadores formales, generando dos empleos indirectos por cada puesto directo. Por último destacaron que los precios de la industria estuvieron 50 puntos porcentuales por debajo del IPC durante 2024.

La hoja de ruta de la UIA

En el comunicado se detalló que la UIA planteó una hoja de ruta a favor de mejorar la competitividad argentina en el corto y mediano plazo, que tiene como puntos destacados en materia tributaria la devolución de saldos a favor acumulados en impuestos nacionales con especial énfasis en Impuesto País, IVA y reintegros de exportación; permitir el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta de Impuesto a las Ganancias e IVA en un 100% para las pymes y también con un esquema para grandes industrias, de forma potenciar a los sector formales, y la eliminación de derechos de exportación para las manufacturas de origen industrial (MOI), en un contexto de fuerte competencia global y suba de aranceles.

A nivel legislativo, la UIA pidió Impulsar el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y mientras se avanza, un esquema de amortización acelerada para la industria (en particular para pymis), y la reducción del costo laboral no salarial: contribuciones patronales a cuenta de IVA para el sector industrial intensivo en trabajo.

Frente a la competencia desleal, las autoridades de la entidad fabril solicitaron utilizar de manera ágil el nuevo esquema antidumping; fortalecer los controles aduaneros para evitar el contrabando e implementar una mesa de seguimiento para formalizar y minimizar el impacto del comercio ilegal

En el cierre del encuentro se acordó seguir trabajando en conjunto para mejorar la competitividad de las industrias nacionales mientras continúa el proceso de ordenamiento macroeconómico.