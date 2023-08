La semana: fondo de inversión con foco en agrifoodtech

Las declaraciones del candidato a presidente Javier Melei sobre las relaciones bilaterales con China inquietaron al gobierno nacional. Al reunirse con los directivos de la empresa china Grain Reserves Corporation Group Limited (Sinograin), el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, consideró: "Como funcionario me preocupa enormemente que un candidato a presidente tenga tanto desconocimiento sobre la importancia de las relaciones comerciales que hay entre Argentina y China". El funcionario señaló que "China es un socio comercial clave para el desarrollo productivo y económico de nuestro país con el que tenemos lazos históricos de amistad y cumplimos 50 años de relaciones diplomáticas, y como argentinos no podemos dejar de remarcar lo peligroso que es que se atente contra las relaciones bilaterales". Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas a seguir fortaleciendo el intercambio comercial, en base al interés de la compañía asiática sobre la posibilidad de poder aumentar la exportación de soja y aceite de soja el año entrante. El Vicepresidente de Sinograin OU Zhaoda hizo un repaso de las compras de granos y aceite de soja a la Argentina desde el 2020 y destacó el firme interés de la compañía de profundizar los lazos comerciales con nuestro país a futuro. Sinograin es una empresa estatal china procesadora de porotos de soja y responsable del manejo de las reservas estatales de granos y aceite de soja de su país que, desde su fundación en el año 2000, se ha convertido en una de las corporaciones de almacenamiento y transporte de granos más grande y de mayor alcance en China.

Festejos por el día del empresario nacional

En el marco del día del Empresario y la Empresaria nacionales más de 15 pymes santafesinas participaron de los festejos organizados por Empresarios Nacionales para el Desarrollo (Enac) que se realizó en Tecnopolis. El evento al que asistieron más de 600 empresarios de todo el país fue cerrado por el presidente de la entidad, Leo Bilansky, quién hizo hincapié en la necesidad que los políticos comprendan de una vez el rol protagónico que deben tener las pymes nacionales en el desarrollo de la Patria. "Últimamente a la política hay que explicarle todo quinientas veces, lo haremos mil veces de ser necesario hasta que entiendan", sentenció levantando un cerrado aplauso de los presentes. El día del Empresario Nacional se conmemora como recordatorio de la creación de la Confederación General Económica el 16 de agosto de 1953 y en ese contexto pymes santafesinas de los más diversos rubros dieron el presente en Tecnopolis. En una jornada en que las conversaciones estuvieron teñidas por la coyuntura electoral y económica del país y en la que se volvió a enaltecer la importancia de las pequeñas y medianas empresas nacionales en el desarrollo productivo y social de nuestra Nación. En este sentido Enac, en la cabeza de su presidente, volvió a insistir en la necesidad imperiosa de la creación del Instituto Nacional Pyme que de marco legal al definitivo desarrollo del sector. La celebración fue amenizada con la presencia musical de Flor Otero y Germán Tripel, quienes brillaron con su versión del Himno Nacional Argentino, los empresarios santafesinos presentes destacaron la importancia que tienen instituciones como Enac para defender los derechos de las miles de pymes de la povincia y del país todo. "No defendemos candidatos ni partidos políticos, defendemos nuestras ideas e ideales, aquellos que por los cuales nacimos hace ya 8 años como comunidad", disparó Bilansky.

Firma de contratos de granos desde el celular

En el siempre desafiante sector agropecuario argentino, donde la seguridad y la eficiencia son pilares fundamentales para cada operación, la tecnología sigue demostrando ser una aliada insustituible. Desde 2002, las Bolsas de Cereales y Comercio del país han estado a la vanguardia, desarrollando soluciones que transforman la manera en que se llevan a cabo los negocios en el mercado físico de granos. Una de esas revolucionarias herramientas es Confirma, una plataforma que ha venido redefiniendo la forma en que se gestionan y firman los contratos de compraventa, canje y consignación de cereales. En un mundo donde los dispositivos móviles son el epicentro de la conectividad y la conveniencia, Confirma da un paso audaz al lanzar Confirma Mobile, permitiendo a los usuarios firmar contratos directamente desde sus smartphones y tablets. A partir de agosto de 2023, Confirma Mobile abre una nueva puerta hacia la simplicidad y la accesibilidad. Ahora, los protagonistas del negocio de granos pueden llevar consigo su capacidad de firma, al igual que solían hacerlo con un bolígrafo en el bolsillo, pero ahora en su celular. Este avance representa un hito en la industria, eliminando la necesidad de contar con una computadora, o tener que instalar programas para llevar a cabo estas operaciones cruciales. Esta apuesta por la movilidad y la flexibilidad no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también expandir las posibilidades para aquellos que no disponen de acceso a una computadora o que, en determinadas situaciones, necesitan firmar contratos desde distintos dispositivos y ubicaciones. El certificado de firma de Confirma, ahora en la nube, allana el camino para la introducción de Confirma Mobile, facilitando la firma electrónica y la gestión de contratos en el mundo agropecuario. Desde su introducción en el mercado, Confirma ha dejado una marca indeleble en el negocio de granos argentino. Con la participación de siete bolsas del país, la plataforma ha habilitado a casi 6.000 empresas en el ecosistema de granos para operar de manera eficiente a través de su sistema. Los números hablan por sí mismos: desde su inicio, Confirma ha registrado más de 1.489.000 contratos, abarcando más de 600 millones de toneladas de granos.

Banco Nación reporta récord de utilidades en dólares

El Banco Nación (BNA) informó un récord de u$s 27 millones de utilidades netas por operaciones de sus ocho filiales en el exterior, a partir del financiamiento de exportaciones e importaciones por u$s 625 millones en el último año. Puntualmente, el banco ofreció asistencia financiera para promover exportaciones de productos elaborados por empresas locales por u$s 273 millones, y otorgó créditos por otros u$s 352 para facilitar importaciones, sobre todo, de insumos necesarios para la producción nacional. Con ese nivel de actividad, el Banco Nación obtuvo utilidades netas por u$s 27 millones, una cifra siete veces superior a la registrada un año atrás, a partir del funcionamiento de las unidades de negocios en las filiales de Miami y Nueva York (Estados Unidos), Madrid (España), China, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El financiamiento de las operaciones estuvo concentrado en empresas del sector energético y metalúrgico, aunque hubo créditos para otros sectores que intercambian bienes y servicios con el resto del mundo, según informó la entidad en un comunicado.

El empleo en la actividad minera no para de crecer

El empleo en la actividad minera creció en abril 7% interanual y acumuló así 28 meses consecutivos de crecimiento laboral, según informó la Secretaría de Minería, en base a datos del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (Siacam). Según los últimos números, que datan de abril de este año, la minería registró 38.499 empleos, cifra que representó un incremento interanual del 7%, y significó la creación de 2.511 puestos de trabajo formales directos en el sector en dicho periodo. Con este nivel, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado registrado. De esta manera, el sector marcó 28 meses consecutivos con incrementos interanuales en la cantidad de puestos de trabajo, y ya superó ampliamente el piso de los 30.807 que se registraron durante el comienzo de la pandemia en 2020. Durante abril se registraron 11.128 puestos de trabajo vinculados con los proyectos metalíferos en producción, con una disminución interanual de 2,4%, pero siendo este rubro el que mayor cantidad de empleo formal directo posee en el sector minero, explicando el 28,9% del total. El segundo rubro minero con más empleo es el de los servicios y actividades relacionadas con la minería, que explicó un total de 8.501 puestos (22,1% del total), y tuvo un crecimiento interanual del 6,7% (532 nuevos). En tercer lugar se destacó el rubro de las rocas de aplicación con 6.160 puestos de trabajo (16% del total), y un incremento interanual del 3,5% (207 nuevos). En cuarto se encuentra la producción de minerales no metalíferos con 3.454 puestos (9% del total), teniendo un incremento interanual del 7,6% (243 nuevos). En quinto lugar se ubicó la producción de litio con 2.825 puestos (7,3% del total), marcando un incremento interanual del 41,8% (833 nuevos). Estos números definen que se trata del rubro a nivel interanual que más empleo generó en términos absolutos, y también se destaca como el rubro de producción minera que mayor tasa de crecimiento interanual presentó”, destacó la Secretaría de Minería.