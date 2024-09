La provincia anunció su adhesión al régimen de grandes inversiones y al blanqueo

En el caso del Rigi, la adhesión no significa costo fiscal para la provincia y garantizará, como explicó el ministro Puccini, garantizar a las empresas que no se aprovecharán los beneficios de ese mecanismo para sumar cargas provinciales a las empresas. Y permitirán sumar incentivos a las empresas santafesinas que trabajen como proveedoras de las grandes firmas incluidas en el régimen.

olivares-pullaro.jpeg El ministro de Economía, Pablo Olivares, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentaron las novedades.

En el caso del blanqueo, Olivares señaló que el gobierno santafesino adherirá, "con particularidades", relacionadas fundamentalmente con la implementación de controles adicionales para evitar que el dinero blanqueado provenga de alguna actividad ilícita. "No es que el blanqueo nacional no contemple esta prevención pero nosotros queremos alinearlo con la política provincial de seguridad", subrayó el ministro.

Entre los requisitos que impondrá el proyecto santafesino es la obligación de que el beneficiario y el grupo económico asociado se ponga al día con los impuestos provinciales. También se contempla el cobro de una multa, que será a asignada a "dar un premio" a los que no fugaron ese capital.

La iniciativa será enviada a la Legislatura junto con los proyectos de ley tributaria y de presupuesto, entrado el mes de octubre. El Ejecutivo provincial pidió una prórroga para la presentación de esos textos para pasar en limpio las proyecciones de la ley de leyes enviada al Congreso por el gobierno nacional.

El cálculo nacional de recursos y la propuesta de asignación de gastos enviada por el gobierno nacional fue objeto de críticas por parte de distintos economistas, que la tildan de inconsistente. En el caso de la cartera económica santafesina no opinan al respecto pero sí señalan que, por ejemplo, la estimación de inflación que hace el gobierno nacional en su proyecto implica para $ 1 billón menos en la proyección de coparticipación, que si se toma el cálculo del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.