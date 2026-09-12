La mitad de los asalariados registrados cobra menos de $ 1,4 millones de bolsillo

Los datos a junio del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que un 50% de los empleados en blanco cobran menos que la canasta de pobreza. El poder adquisitivo de la remuneración promedio cayó 2,8% en el último año

Los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado siguen sin mostrar señales de recuperación. La Secretaría de Trabajo informó, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que la remuneración promedio cayó 2,8% en el último año. En julio sufrieron una baja mensual del 1,1%.

En su nuevo informe sobre el panorama mensual del trabajo registrado, la cartera graficó la disparidad que muestran los sectores de la economía en materia salarial. Las caídas acumuladas más importantes se verifican en transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,3%), comercio (-3%) y salud (-2,7%), mientras que en el otro extremo resaltaron las mejoras reales en hotelería y restaurantes (11,8%), servicios comunitarios, sociales y personales (7,6%) y servicios empresariales e inmobiliarios (6,9%).

Por su parte, el poder adquisitivo de los salarios industriales se mantuvo estable, aunque este sector ajustó más por cantidad de trabajadores, ya que es el rubro que más puestos perdió desde fines de 2023.

De acuerdo con los datos del Sipa, la mitad de los asalariados registrados privados ganó en junio menos de $ 1.668.430 brutos. Descontando los aportes, el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, Luis Campos, estimó que un 50% de los trabajadores tiene un sueldo de bolsillo por debajo de los $ 1.385.000.

Este nivel es preocupante, teniendo en cuenta que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, alcanzó ese mes $ 1.531.473 (en agosto ya superó los $ 1.600.000) .

Desde C-P expresaron en un informe reciente que “a diferencia del pasado, la desinflación no trae recuperaciones reales” en los salarios. La generalización de las sumas fijas permite recuperaciones esporádicas y heterogéneas entre los sectores, dependiendo de la realidad de cada paritaria.

Sumas fijas

“Solo una desinflación más profunda y la adopción de sumas fijas más abultadas e incorporadas en los salarios básicos permitirían una recuperación sostenida”, profundizó la consultora.

Pablo Moldovan y Federico Pastrana, titulares de esa firma, sostuvieron que “la política salarial sigue siendo una pieza clave en la política antiinflacionaria del gobierno”. En ese sentido, remarcaron que “el techo a las paritarias fue adaptándose al contexto de precios pero no permitió recuperaciones por medio de porcentajes por encima de la inflación.