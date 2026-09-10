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El FMI sigue de cerca la morosidad de los hogares argentinos

La portavoz del FMI, Julie Kozack, señaló que el nivel de mora es bajo en comparación con otros países de la región y remarcó que los bancos están bien capitalizados y cuentan con liquidez

10 de septiembre 2026 · 14:45hs
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el nivel de morosidad de las familias argentinas no representa un riesgo para el sistema financiero y destacó la solidez del sector bancario para afrontar la situación. “Estamos siguiendo muy de cerca el reciente aumento de la mora por parte de los hogares y no vemos que esto sea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de Argentina”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz sostuvo que un nivel de mora equivalente al 8% del PIB es “una cifra baja” en comparación con otros países de Latinoamérica. Al mismo tiempo, destacó que “los bancos están bien capitalizados, tienen buena liquidez y hay disposiciones (regulaciones) que cubren más allá del 85% de sus créditos en mora”.

Consultada sobre los últimos informes oficiales que muestran una caída en el nivel de actividad de sectores clave de la economía, Kozack indicó que “tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería bueno que se ampliara el alcance de los beneficios”.

En ese sentido, remarcó que “se está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas tanto del ferrocarril como de carreteras y también respaldar una predictibilidad a nivel regulatorio mayor”.

Por otro lado, puntualizó que “se están realizando esfuerzos para profundizar los mercados monetarios y de capitales para desarrollar mercados de financiamiento de más largo plazo, como por ejemplo el crédito hipotecario”.

Kozack afirmó que “todos estos elementos, a nivel de política, tienen por objetivo ampliar el alcance de las ganancias de estabilización y crecimiento”.

“Hay irregularidad en los datos, con suba y baja según el período, pero nosotros nos centramos en las reformas y la trayectoria a largo plazo y en respaldar esa trayectoria a más largo plazo para, como digo, ampliar el alcance del crecimiento y las oportunidades de beneficiarse de ese crecimiento”, añadió.

Las prioridades hacia adelante

La portavoz del FMI señaló que, “de cara al futuro, la prioridad fundamental para Argentina sigue siendo reforzar todavía más su marco de políticas y su resiliencia económica”.

“Esto incluye continuar acumulando reservas como se está haciendo, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha creado ahora y reforzar más todavía el marco de políticas para ayudar a preparar al país para shocks futuros”, enumeró.

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En esa línea, destacó que “las propuestas de reforma para reforzar el mandato del Banco Central y la independencia de la institución debieran ayudar con el proceso de desinflación y, en última instancia, llevar a una mejora en los ingresos reales de los hogares argentinos con el tiempo”.

Kozack insistió en que “tanto las autoridades como el Fondo reconocen que es importante ampliar el alcance de los beneficios del crecimiento y la estabilización”. Hasta el momento, señaló, “el crecimiento ha estado impulsado sobre todo por la energía, la minería y el sector agrícola”.

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