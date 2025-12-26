La Capital | Economía | consumo

El consumo volvió a caer en noviembre y quebró la recuperación de los meses previos

Registró una baja interanual del 2,8%. La inflación volvió a erosionar el poder adquisitivo y el crédito muestra señales de agotamiento

26 de diciembre 2025 · 17:50hs
El mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo.

El mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo.

El consumo se movió en terreno negativo durante noviembre. Registró una contracción de 2,8% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En términos desestacionalizados, el indicador presentó un retroceso de 1,3% frente a octubre, quebrando la tendencia de crecimiento observada durante los meses previos de 2025.

El informe del Departamento de Economía de la entidad estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $2.582.000 para el mes de noviembre. Al descontar el efecto de la inflación, esta cifra representa un leve retroceso en el poder adquisitivo respecto a octubre.

La evolución sectorial mostró comportamientos divergentes. El rubro de indumentaria y calzado creció un 16,8% interanual, impulsado por una baja base de comparación respecto a 2024, aportando un punto porcentual al índice general. Por su parte, recreación y cultura también registró una suba de 5,2% interanual.

Las bajas

En contrapartida, el sector de transporte y vehículos cayó un 2% y el rubro vivienda, alquileres y servicios públicos retrocedió un 0,6%. El resto de las categorías de consumo experimentaron una baja conjunta de 5,7%.

En cuanto a los tipos de bienes, el consumo masivo se estancó con una caída interanual de 0,1% y un retroceso desestacionalizado de 1,8% respecto al mes anterior.

Los bienes durables mantienen variaciones positivas en el acumulado del último año y medio, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado.

“Esta dinámica refleja un cambio en la composición del consumo de los hogares en favor de los bienes durables sobre los masivos, tendencia que comenzó a estabilizarse al cierre del año”, señalaron desde la CAC.

>> Leer más: Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Finalmente, el mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales tienden al estancamiento, mientras que el crédito prendario e hipotecario ha perdido relevancia en su ritmo de recuperación.

Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

ARCA informó que la actualización de escalas y topes de facturación se aplicará a partir del 1° de enero

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Las ventas navideñas crecieron 1,3% interanual, según informó Came.

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Los trabajadores del frigorífico Euro ocupan el establecimiento hace más de 40 días, en apoyo a su reclamo laboral.

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

