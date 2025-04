La guerra comercial profundizó la crisis de mercado en Argentina

El directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió en la última semana para discutir un nuevo programa para Argentina durante una sesión informal en Washington, según un cable de la agencia Bloomberg. El tema central de discusión en la reunión del miércoles fue qué parte del programa de u$s 20.000 millones se desembolsaría inmediatamente. Aún no hay definiciones oficiales al respecto.

El BCRA se desangra

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender divisas, como en 13 de las últimas 14 ruedas. En este caso la entidad conducida por Santiago Bausili terminó con un resultado negativo de u$s 31 millones. Las reservas brutas sufrieron su tercera caída semanal al hilo y en ese lapso se hundieron u$s 2.969 millones. En la última jornada de la semana, la merma fue de u$s 193 millones.

El dólar blue finalizó sin cambios el viernes, a $ 1.310 para la venta en las cuevas porteñas y a $ 1.324 en Rosario. Aunque en la semana anotó un alza de $ 10, marcando su cuarta suba al hilo. La brecha con el oficial cerró en el 21,8%.

Donald Trump incrementó el arancel de importación al 10% para los productos argentinos, lo que impactará en la capacidad de exportación hacia el país norteamericano. De todas maneras, el mayor impacto para Argentina podría venir por el lado del deterioro de la actividad económica global y por el desplome de los precios de los commodities, en particular del petróleo y de la soja.

Wall Street en rojo

Los tres índices de referencia de la Bolsa de Nueva York se derrumbaron este viernes 4 de abril de 2025, tras el anuncio de China de aranceles comerciales sobre todas las importaciones procedentes de Estados Unidos, en represalia a las alícuotas recíprocas reveladas recientemente por la administración Trump. El Ministerio de Comercio de ese país anunció que impondrá un arancel del 34%.

El Dow Jones se derrumbó 5,5%, el S&P 500 se hundió 6% y el Nasdaq se desplomó 5,82%. Wall Street tuvo su peor día desde marzo de 2020, inicio de la pandemia.

La confrontación global se da en todos los terrenos. En el marco de las negociaciones que el gobierno nacional lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una voz de peso desde Estados Unidos irrumpió en la escena. Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Donald Trump para América latina, afirmó que la administración norteamericana está dispuesta a facilitar ese camino pero con la condición de que os compromisos financieros con China, en particular el swap de monedas que sostiene parte de las reservas del Banco Central.

Las palabras de Claver-Carone llegaron en un momento clave. Argentina busca un desembolso que, según trascendidos, podría rondar los u$s 8.000 millones, acompañado de un diferimiento de pagos por cuatro años y un compromiso para robustecer las reservas.

Milei sin la foto

Hace algunas horas, Milei asistió a un evento en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, pero no logró obtener la esperada foto con el presidente estadounidense, un gesto que se anticipaba como una señal de respaldo explícito.

Esta ausencia de encuentro visual entre ambos líderes abre un interrogante sobre hasta qué punto Trump está dispuesto a empujar el voto del directorio del FMI en favor de las pretensiones argentinas, especialmente en un contexto donde las prioridades geopolíticas de Washington podrían pesar más que las afinidades ideológicas con Milei.

En este contexto, el ex asesor del presidente, el economista Carlos Rodríguez, fulminó al ministro de Economía Luis Caputo. Lo acusó de “maquillar” el déficit fiscal y preguntó con ironía: “¿No estaríamos mejor con la diputada nacional Lilia Lemoine maquillando el déficit y Caputo maquillándolo a Milei?”.