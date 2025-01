La Bolsa de Comercio de Rosario celebró la baja de las retenciones

La entidad señaló que la medida "va en la dirección correcta" y tendrá "gran impacto federal". El año pasado, las principales cadenas granarias aportaron u$s 5.350 millones por derechos de exportación

Hace una semana, la entidad difundió un informe en el que señaló que el monto tributado en concepto de Derechos de Exportación al Estado Nacional durante el año calendario 2024 de parte de las seis principales cadenas de granos se ubicó en u$s 5.350 millones (tomando en cuenta soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo). Esta cifra representa un aumento del 75% con relación a la recaudación obtenida en 2023.

Recaudación por retenciones

De este total, el complejo soja representó u$s 4.319 millones, incluyendo el pago de derechos de exportación por ventas externas de poroto, harina y aceite. En segundo lugar, con un aporte de u$s 567 millones en DEX, se ubica el complejo maicero. El tercero es el complejo trigo, con un aporte estimado de US$ 243 millones. A continuación, se ubicaron los complejos de cebada, girasol y sorgo, con aportes que rondaron los 135, 60 y 25 millones de dólares, respectivamente.