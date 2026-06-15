Reclaman una ley de emergencia para evitar el cierre de más pymes

La asociación que nuclea a esas empresas reclama alivio fiscal y medidas para impulsar el consumo, y advierten que enfrentan una situación crítica por la caída de ventas

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios ( Apyme ), Julián Moreno, advirtió que las pymes atraviesan una situación crítica y reclamó la aprobación urgente de una ley de emergencia que incluya condonación de deudas, renegociación de intereses y medidas para reactivar el consumo . "La intención es seguir de pie y sostener a las empresas que hoy el modelo está arruinando", señaló.

La propuesta legislativa —que ya fue presentada en una versión anterior en 2024, llegó a obtener dictamen favorable en comisiones y quedó lista para el recinto, aunque nunca fue tratada— volvió a ingresarse al Congreso tras perder estado parlamentario. Moreno reconoció que las chances de aprobación son escasas en el contexto político actual , pero no descartó avanzar. "En el 2024 también tenía pocas chances y lo logramos", recordó.

Entre las medidas que contempla el proyecto , figuran la condonación de deudas acumuladas con el fisco, la renegociación de intereses , la retroactividad de tarifas energéticas para empresas electrointensivas —que los sucesivos tarifazos dejaron fuera de competencia— y la devolución del IVA para dinamizar el consumo. "Esta última medida existió en su momento, fue muy exitosa, logró blanquear compras y bancarizar la ecuación, permitiendo al Estado recaudar y al consumidor recibir un ingreso extra", destacó.

El dirigente fue claro sobre el alcance de la iniciativa y consideró que no se trata de una solución definitiva sino de un paliativo : "Esto no va a resolver el drama que este modelo económico está generando en todo el entramado productivo nacional, pero son medidas que podrían ayudar a llegar a la otra orilla".

El fisco aprieta, las ventas caen

Moreno describió un escenario de doble presión sobre el sector pyme. Por un lado, la caída sistemática de ventas; por el otro, el avance del organismo recaudador. "Hay un grave problema de embargos en las cuentas de las pymes hoy por hoy", señaló, y explicó que muchas empresas dejaron de pagar ciertas obligaciones simplemente para sobrevivir, sin desconocer la deuda.

"El pyme asume una deuda que espera pagar en un mejor ciclo económico", aclaró el presidente de la entidad, diferenciando esa situación de la evasión de los grandes contribuyentes.

En ese marco, cuestionó con dureza el proyecto de inocencia fiscal que beneficiaría a los grandes contribuyentes. "Detrás de esta inocencia hay recursos que el gobierno ve, y no le importa la ética o la moral sobre cómo esos grandes empresarios llegaron a acumular dinero en negro. Básicamente, buscan un blanqueo más", sostuvo, y agregó: "El pyme que cierra deja ese sector, esos clientes o ese producto a empresas más grandes, probablemente algunas de las que se beneficien con esta nueva inocencia fiscal".

El clima en el Congreso

Consultado sobre el trámite legislativo, Moreno apuntó que la clave está en el trabajo territorio por territorio: "Una cosa es cómo dictamina el bloque, pero cuando la situación se pone pesada, eso se negocia uno por uno y muchos legisladores no están dispuestos a ser cómplices de las consecuencias de este modelo".

El presidente de Apyme confía en que la realidad visible en cada ciudad puede mover voluntades: "Todos los que caminan la calle ven las persianas cerradas y los locales vacíos".

Sobre el impacto de la reforma laboral “que el gobierno y algunos sectores empresarios presentaron como estímulo al empleo”, Moreno fue contundente: "Por más que te regalen el costo laboral, si no tenés trabajo no tiene sentido contratar a nadie".

El 15 de mayo, Apyme cumplió 39 años. Fundada en 1987 en un contexto que Moreno compara con el actual, la organización lleva casi cuatro décadas defendiendo al sector. "Si hacés un balance, quizás logramos que la pendiente con la que se fue arruinando la estructura productiva nacional fuera más leve de lo que los grandes capitales hubiesen querido", reflexionó. Y cerró con una promesa de continuidad: "Mientras haya injusticias en el sistema económico, Apyme va a estar".