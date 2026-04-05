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Santa Fe convoca a pymes para participar en Agroactiva 2026

La inscripción estará abierta hasta el 1º de mayo. A través de Santa Fe Expone, la provincia busca potenciar la presencia de empresas en una de las principales feria agroindustriales del país

5 de abril 2026 · 17:14hs
Agroactiva 2026 contará con un espacio institucional de Santa Fe

Agroactiva 2026 contará con un espacio institucional de Santa Fe, sin costo para los expositores seleccionados.

El gobierno de Santa Fe lanzó una nueva convocatoria para que empresas de toda la provincia participen en Agroactiva 2026, una de las principales ferias agroindustriales del país, que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong.

La iniciativa se enmarca en el programa Santa Fe Expone, orientado a fortalecer la presencia de firmas santafesinas en eventos estratégicos y a generar oportunidades de visibilidad, vinculación y crecimiento comercial.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1º de mayo y está dirigida a empresas de diversos sectores, entre ellos agtech, alimentos, productos regionales, industria metalmecánica y agroindustrial, insumos agropecuarios, energías renovables, textiles y construcción.

Las empresas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del gobierno provincial. En el proceso de selección se priorizará a las pymes que participen por primera vez y a aquellas que incorporen innovación, valor agregado o desarrollos tecnológicos en sus procesos o productos.

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La directora general de Agroactiva , Rosana Nardi, definió a la exposición como “la casa del campo argentino

La directora general de Agroactiva , Rosana Nardi, definió a la exposición como “la casa del campo argentino".

Herramientas para las pymes

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la iniciativa apunta a “seguir acercando herramientas concretas para que nuestras pymes puedan crecer”, y destacó que estos espacios “representan una oportunidad real para mostrarse, generar contactos y abrir nuevos mercados”.

En ese sentido, el funcionario subrayó que el objetivo es que más empresas santafesinas logren posicionar su producción y transformar esa visibilidad en ventas y empleo.

Agroactiva 2026 contará con un espacio institucional de la provincia, sin costo para los expositores seleccionados. A través de Santa Fe Expone, emprendedores y pymes acceden cada año a distintas ferias y exposiciones productivas en todo el país. La política, que alcanza a unas 400 empresas en más de 30 eventos anuales, busca consolidar el acompañamiento al entramado productivo santafesino y fortalecer su inserción en mercados nacionales.

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