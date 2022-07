Inversores salieron a dolarizarse y el BCRA terminó interviniendo

El BCRA compró u$s 1.000 millones tras la restricción de importaciones

La cotización del dólar oficial cerró ayer en $130,69, con una suba de $1,38 con relación al viernes pasado, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcaron alzas de hasta 11%.

En este contexto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” marcó un incremento de 11 pesos, a un promedio de $260 por unidad, tras llegar a tocar un máximo de 290 pesos por unidad. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 11%, a $ 279,68; mientras que el MEP aumenta 8,6%, a $269,25, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 50 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $125,95.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $171,69 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $217,91.

“El dólar contado con liquidación arrancó bien arriba, estuvo cerca de los $276/280 aunque con alguna intervención del Banco Central el valor final de pizarra se ubicó en $260. Fue una jornada movida y los comentarios giran sobre que Batakis no va a poder dar vuelta la actual situación”, resaltó Fiscella, quien agregó que “hay una crisis de credibilidad muy grande”.

En la primera jornada tras la salida de Guzmán los rumores de que hay una corrida cambiaria circularon a lo largo de todo el día. “No es un escenario nada bueno, los inversores salieron a dolarizarse lo más rápido que podían. Se esperaba la figura de un súper ministro que pudiera dar vuelta todo y eso no parece haber pasado”, indicó Fiscella.

Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, apuntó que la “fuerte demanda de dólar solidario exigió la asistencia del BCRA en el mercado”. Es por eso que el Central terminó su participación con ventas por u$s 98 millones.

Durante la rueda de ayer, en el segmento de contado se operó u$s 587,645 millones, en futuros MAE u$s 399,400 y en el Rofex u$s 1.677 millones.

En tanto, en el segmento de renta fija, sin la referencia de Wall Street por el feriado en conmemoración al Día de la Independencia en Estados Unidos, los bonos en dólares cayeron 2% promedio, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER retrocedieron 2,5%.

Respecto a la bolsa porteña, el índice líder retrocedió 1,02% y suavizó la caída inicial —que llegó a ser mayor al 3% en la reapertura de los mercados — producto del incremento en la cotización del tipo de cambio implícito (CCL).

De esta manera, las pérdidas de las acciones líderes fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Norte (-4,87%); Banco Macro (-4,21%); Transener (-4,05%); BBVA Argentina (-3,52%); y Loma Negra (-3,51%). Las ganancias fueron anotadas por BYMA (5,02%); Sociedad Comercial del Plata (2,17%); Aluar (2,11%); Grupo Financiero Valores (1,84%); y Holcim (1,35%).

Dificultades para acceder y operar con el homebanking

La apertura del mercado cambiario se esperó con mucha expectativa tras el recambio en Economía. A medida que la operatoria se echaba a andar y las cotizaciones del dólar fueron escalando, algunas operaciones bancarias estuvieron trabadas.

Durante la mañana, los usuarios de entidades bancarias reportaron problemas para acceder al homebanking, cuyas páginas reportaban como sin posibilidad de acceso.

Aunque no existió feriado cambiario ni bancario y las entidades aseguraron que la operatoria fue normal, en rigor los problemas se sucedieron, fundamentalmente entre los clientes que buscaron comprar dólar ahorro o realizar distintos movimientos en sus cuentas.

En ese marco las quejas se repitieron en las redes sociales, donde los usuarios advertían que las aplicaciones de sus bancos estaban saturadas o caídas.

También hubo demoras poco habituales para entrar a las páginas y comprar dólar ahorro. En ese sentido, desde los bancos aseguraron que “cuando puede haber mayores consultas on line o mayor cantidad de operaciones, ponemos la fila online”.

Eso ocurre porque si ingresan muchas personas a la vez, se puede caer el sistema completo, por lo que se diseñaron esas filas en espera. De todos modos, el universo de quienes pueden acceder a la compra de dólar solidario es menor luego de las restricciones que imponen un tope de u$s 200 mensuales

Con las sucesivas restricciones que instauró el gobierno de Alberto Fernández a la dolarización de los ahorristas, sólo un millón de trabajadores puede acceder al cupo mensual de $200.

Sin Wall Street, las acciones petroleras movieron al alza a las Bolsas europeas

Las bolsas europeas cerraron ayer con altibajos y sólo apoyadas en la suba de los papeles vinculados al negocio de los hidrocarburos, en una jornada con menos operaciones debido al feriado en los Estados Unidos en celebración del Día de la Independencia.

Las acciones de empresas relacionadas con petróleo y gas subieron 4,1%, debido al incremento del barril Brent londinense que marcó un alza de 1,7%.

Dado que los mercados de EEUU estuvieron cerrados por el feriado del 4 de julio, los volúmenes de negociación fueron mucho más escasos.

En términos de movimiento de precios de acciones de las firmas de petróleo y gas Harbour Energy, Shell y BP subieron casi un 5% para liderar el índice europeo de primera clase en medio de un amplio repunte de las acciones de energía.

Pesó en la negociación la inquietud por un posible descenso del suministro de crudo, debido a las protestas en Libia que se encuentra al borde de una guerra civil y al conflicto en Ucrania.

Algunos analistas temen que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (Opep+) no pueda cumplir sus planes, ratificados el 30 de junio, de incrementar el bombeo conjunto en 648.000 barriles diarios a partir de agosto.

Los inversores esperan nuevas señales por parte de los bancos centrales, para determinar cuáles son las acciones en su lucha contra la inflación. El Banco de Inglaterra publicará hoy su último Informe de Estabilidad Financiera semestral, antes de que la Reserva Federal de EE.UU. (FED) difunda miércoles las actas de su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto y el Banco Central Europeo (BCE) publique el jueves las cuentas de su última discusión sobre política monetaria.

La Cumbre Eurofinanciera de Frankfurt comenzó ayer, con el vicepresidente del BCE. En términos de datos, los precios mayoristas de la zona euro para mayo aumentaron un 0,7% desde abril y un 36,3% interanual, un poco menos de lo esperado por los economistas.