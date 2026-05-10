Se viene un nuevo Hot Sale: cómo encontrar ofertas y comprar con seguridad

El evento, organizado por la Cámara de Comercio Electrónico comenzará el lunes. Habrá rebajas de hasta el 65 % y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados

El Hot Sale comenzará a partir de las 0 del lunes.

Desde este lunes, a la hora cero, más de 800 marcas participarán de la nueva edición del Hot Sale 2026 en Argentina , uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que ofrecerá durante tres días productos del hogar, tecnología, viajes e indumentaria, entre otros con descuentos especiales, promociones bancarias exclusivas y opciones de financiación para compras online.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento tendrá lugar desde lunes hasta el miércoles. Los organizadores afirman que se ofrecerán más de 15.000 productos en megaofertas , con rebajas de hasta el 65% y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

La iniciativa contará con la participación de reconocidas marcas de distintos rubros, entre ellos Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Supermercado y Bodegas, Salud y Belleza, Bebés y Niños, Motos y Autos, y Servicios. Durante esas jornadas, los consumidores podrán acceder a ofertas especiales disponibles exclusivamente a través de las tiendas online adheridas.

Recomendaciones para comprar

Desde la Cace ofrecieron también recomendaciones para comprar en la Hot Sale de manera segura.

Entre otras cosas, sugirieron registrarse en el sitio del evento antes de las 00.00 del lunes para recibir las novedades y también en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra.

Por seguridad, destacaron conviene acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial de Hot Sale.

Si se encuentra un producto interesante, es mejor comprarlo en el momento. "Si decidís volver más tarde probablemente se haya acabado", apuntaron.

Antes de comprar es necesario verificar con anterioridad el límite de la tarjeta y analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.

Finalmente, tras la compra, realizar el seguimiento del pedido con el código proporcionado por la empresa.