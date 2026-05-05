La Capital | Información General | Hot Sale

Hot Sale 2026: más de 800 marcas participarán en un evento clave en un contexto de consumo contenido

El evento será del 11 al 13 de mayo con descuentos y cuotas. Buscan reactivar ventas en un escenario de consumo más selectivo

5 de mayo 2026 · 10:53hs
Se viene una nueva edición de Hot Sale

Se viene una nueva edición de Hot Sale

En un contexto de consumo más moderado, el comercio electrónico vuelve a apostar a uno de sus principales eventos del año. Entre el 11 y el 13 de mayo se realizará una nueva edición del Hot Sale, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con la participación de más de 800 marcas.

El evento se presenta como una herramienta para dinamizar las ventas en un escenario donde los consumidores muestran mayor cautela y planificación al momento de comprar.

Según los organizadores, el foco estará puesto en ofrecer descuentos, financiación en cuotas y promociones específicas para captar demanda.

El 48% de las empresas participantes son pymes, lo que refleja la importancia del evento para distintos segmentos del mercado.

Sin embargo, el atractivo del Hot Sale no solo depende de las promociones, sino también de la percepción de los usuarios sobre la veracidad de los descuentos, un aspecto que en ediciones anteriores generó cuestionamientos.

>> Leer más: Consumo on line en alza: el Hot Sale 2026 calienta motores

Condiciones y alcance

Para formar parte del evento, las empresas deben cumplir con condiciones mínimas de oferta, como descuentos o financiación sin interés. Habrá productos en múltiples rubros —desde tecnología hasta indumentaria, alimentos y servicios— con más de 15.000 ofertas publicadas en el sitio oficial.

Además, se repetirán estrategias habituales como promociones por tiempo limitado y rebajas más agresivas en horarios específicos.

Un consumidor más exigente

Desde el sector reconocen que el comportamiento de compra cambió. Hoy los usuarios comparan más, buscan mejores condiciones de pago y priorizan promociones concretas. En ese sentido, el evento funciona como una oportunidad para concentrar ventas en pocos días, aunque su impacto real depende del poder adquisitivo y del contexto económico.

Recomendaciones para el Hot Sale

Frente a este tipo de eventos, especialistas recomiendan:

  • comparar precios antes y durante el Hot Sale
  • revisar condiciones de envío y devolución
  • verificar la seguridad de los sitios
  • evitar compras impulsivas

El comercio electrónico sigue creciendo en Argentina. En 2025 la facturación aumentó un 55%, alcanzando niveles récord. Sin embargo, ese crecimiento convive con un consumidor más selectivo, que prioriza promociones reales y financiamiento antes que compras espontáneas.

En ese escenario, el Hot Sale aparece como una herramienta clave para sostener el nivel de ventas, aunque su eficacia dependerá, una vez más, de la combinación entre precios, financiación y confianza.

Noticias relacionadas
un avion de pequeno porte se estrello contra un edificio en belo horizonte

Un avión de pequeño porte se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

a juicio por homicidio: pity necesita un permiso judicial para tocar en rosario

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

humming airways reactivo otros destinos, pero venado tuerto sigue sin vuelos

Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos

Los pagos serán acreditados desde el 11 al 29 de mayo, según la prestación y terminación del DNI

Ansés tiene calendario de pagos para mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

Ver comentarios

Las más leídas

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Lo último

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

En una cafetería ubicada en pleno centro de la ciudad elaboraron un pastel libre de gluten para entregar gratis a personas que sufren la enfermedad
Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión
Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión
Policiales

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Newells dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Newell's dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Ovación
Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: Quería jugar en Central y no me llamaron
Ovación

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: Quería jugar en Central y no me llamaron

Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

El jugador profesional más longevo del mundo: Hay burlas y discriminación de algunos rivales

El jugador profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

Arsenal y Atlético Madrid se juegan el pase a la final de la final de la Champions League

Arsenal y Atlético Madrid se juegan el pase a la final de la final de la Champions League

Policiales
Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión
Policiales

Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual de una niña en Fisherton

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

Empleada infiel en video: la detuvieron por robar tarjetas de crédito de su jefa

La Ciudad
Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa
LA CIUDAD

Susto en barrio Ludueña por el derrumbe de un alero dentro de una casa

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Con los primeros fríos, avanza la vacunación contra la gripe y mejora respecto al año pasado

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Día del Celíaco: una torta de 90 kilos en Rosario en busca de inclusión

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario
Información General

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte
La Ciudad

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

El uno x uno de Newells: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones
Política

Un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos
Policiales

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Rosario despide a Augusto Pantarotto, gran maestro de la arquitectura
La Ciudad

Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar
La Región

La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar

Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos
La Región

Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos
La Ciudad

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos

Asociación Rosarina de Fútbol: Adiur goleó a Tiro en el Viaducto y manda en la A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Adiur goleó a Tiro en el Viaducto y manda en la A

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven
POLICIALES

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

Ruta 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple
La Región

Ruta 34: un camionero quedó internado en grave estado tras el choque múltiple

La provincia asegura que 2026 arrancó con el mínimo de asesinatos en dos décadas
Policiales

La provincia asegura que 2026 arrancó con el mínimo de asesinatos en dos décadas

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca
La Ciudad

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa
La Ciudad

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a Los Monos

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito
La Ciudad

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito