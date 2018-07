El diputado nacional Lucas Incicco (Cambiemos) pidió sancionar una ley clave contra la corrupción que está trabada hace dos años en el Senado. Se trata del proyecto de ley de extinción de dominio. La iniciativa permite recuperar bienes obtenidos de manera ilícita. "Resulta raro que el Senado no quiera tratar este tema. A fin de año pierde estado parlamentario, con lo cual podemos volver a foja cero", dijo el legislador rosarino.

"La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal. No se trata de una expropiación, el Estado no dará contraprestación o compensación alguna a los corruptos", dijo Incicco.

"Ya se cumplieron 2 años desde que en Diputados aprobamos la ley de extinción de dominio que nos permitirá recuperar lo robado por la corrupción. Todavía sigue esperando su aprobación en el Senado", añadió el legislador.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en junio del 2016, poco después del escándalo que generaron los bolsos con millones de dólares de José López. Obtuvo 135 votos a favor y 50 en contra, la mayoría del Frente para la Victoria (FpV).

"La ley se refiere a los casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros delitos federales. Ya son varios los ex funcionarios investigados por hechos de corrupción, como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex Secretario de Obras Públicas, José López; ex jefe de la Afip, Ricardo Echegaray; el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; entre otros; de los cuales muchos están detenidos a la espera del juicio y otros ya condenados", agregó.