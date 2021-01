 Ford cierra tres fábricas en Brasil y mantiene los planes de inversión para la Argentina

En Brasil, la automotriz precisó -mediante un comunicado regional- que “la producción cesará inmediatamente en las plantas de Camaçari y Taubaté, continuando con la producción de algunas piezas por pocos meses para dar soporte a inventarios para atender el mercado de reposición”.

“La planta de Troller en Horizonte continuará operando hasta el cuarto trimestre de 2021”, se detalló, tras asegurar que Ford continuará facilitando posibles “alternativas razonables” para que partes interesadas adquieran las instalaciones de producción disponibles.

Ford mantendrá en Brasil su Centro de Desarrollo de Producto en Bahía, su Campo de Pruebas en Tatuí, San Pablo, y sus oficinas centrales regionales en San Pablo, y continuará atendiendo a sus clientes con operaciones de ventas, repuestos, servicio y garantía en Brasil y Sudamérica.

“Las operaciones de manufactura en Argentina y Uruguay, y las filiales de ventas en otros mercados de Sudamérica no se verán afectadas”, agregó el comunicado.

Entre los efectos de la medida, se aseguró que en la Argentina como en la región se comercializarán hasta agotar los stocks los modelos Ka, del que se vendieron 10.217 unidades en 2020 en el país, y la Ecosport, que sumó 7.453 patentamientos el año pasado, que se importaban desde Brasil.

En ambos casos, se aseguró localmente, que se cumplirán con los contratos suscriptos con los clientes del Plan Óvalo, ya que en el caso del Ka se devolverá el dinero y en el de la Ecosport se traerán unidades de terceros mercados.

La automotriz atenderá a la región con su portafolio global de producto, incluyendo en particular algunas de sus líneas de vehículos como la nueva pickup Ranger fabricada en Argentina, la nueva Transit, la Bronco, Mustang Mach-1, y las recientes versiones de Ranger Storm, Territory y Kuga,

También se prevé “acelerar la disponibilidad de los beneficios de la conectividad, electrificación y tecnologías autónomas para abordar de manera eficiente la necesidad de vehículos más amigables con el medio ambiente y seguros en el futuro”.

La medida anunciada forma parte de “la evaluación activa de sus negocios en todo el mundo, incluyendo en Sudamérica, tomando decisiones y asignando capital de manera que avance el plan de Ford de lograr un EBIT ajustado del 8% generando consistentemente un flujo de caja fuerte”.

La automotriz prevé desprenderse de unos 5.000 empleados y para ello dijo que comenzará inmediatamente a trabajar junto a sus sindicatos y otros actores clave asociados para “desarrollar un plan equitativo y balanceado con el fin de mitigar los impactos de finalizar la producción”, indicó el comunicado de la compañía.

Para su salida de Brasil, además, anticipa cargos extraordinarios por u$s 4.100 millones, es decir unos u$s 2.500 millones atribuibles a despidos, rescisiones y acuerdos; y otros u$s 1.600 millones relacionados con la baja de créditos fiscales y con depreciaciones y amortizaciones aceleradas.

El plan prevé “el desarrollo y la entrega de vehículos conectados de alta calidad y valor, con una participación cada vez mayor de vehículos eléctricos, y servicios que sean accesibles para un rango aún más amplio de clientes y rentables”.

Ratifican inversión en el país

Las fuentes consultadas en Buenos Aires explicaron que “la noticia de hoy forma parte de la decisión de hacer foco en los modelos SUV, pick ups y comerciales livianos”, segmentos a los que correspondieron los últimos lanzamientos de la marca para la Argentina y la región.

“Es parte de un nuevo modelo de negocios en Sudamérica y en el mundo que no empezó hoy sino hace unos años, pero ese plan se vio muy afectado por los bajos volúmenes que viene experimentando la región en últimos años, agravado por lo que pasó en la pandemia, lo que obligó a profundizar los cambios”, agregó un fuente de la marca.

El 1 de diciembre pasado, el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, junto a Lyle Watters, líder de Ford Sudamérica, anunciaron al presidente Alberto Fernández una inversión por u$s 580 millones en la planta de General Pacheco, en donde se producirá la nueva pick up Ranger a partir de 2023 para abastecer a los mercados de Latinoamérica.

Semanas antes, la compañía confirmó que producirá el utilitario Transit en Uruguay, a partir de 2021, para abastecer a los mercados de la región, lo que demandará una inversión de u$s 50 millones junto a la compañía local Nordex, que también ensambla vehículos para otras marcas en el vecino país.