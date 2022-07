El 90% de los usuarios no pagará aumentos este año

En el caso de la distribuidora eléctrica porque, aunque la política tarifaria y de subsidios es provincial, hay un componente del costo del servicio que está relacionado con la generación de energía, cuyo precio está fijado a nivel nacional. Por ese componente, que en trazos gruesos es un tercio del valor final de la factura (el resto es transporte e impuestos), quienes no califiquen para seguir recibiendo subsidios deberán pagar el valor completo.

A partir del nuevo sistema, los subsidios se distribuirán en base a la capacidad económica de cada hogar. Habrá tres segmentos.

Ingresos altos

• Hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes: ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec). Tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Tres o más inmuebles. Una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena

• Este segmento tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Ingresos medios

• Aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones: ingresos mensuales totales entre $ 99.677 y $ 348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec). Hasta 2 inmuebles y hasta un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

• Excepciones: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre $149.515 y $348.869 (entre 1,5 y 3,5 canastas básicas). En ese mismo caso, pueden poseer hasta un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Menores ingresos

• Hogares que, considerando en conjunto a sus integrantes, cumplen alguna de las siguientes condiciones: ingresos netos menores a $ 99.677 (1 canasta básica total). Hasta un inmueble. No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

• Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento deben ser menores a $149.515 (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según Indec). Y pueden poseer hasta un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

• También estarán dentro de este segmento los hogares que, aunque no cumplan alguna de las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan: una o un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), una o un integrante del hogar posea pensión vitalicia a veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o si en el domicilio funciona un comedero o merendero comunitario registrado en el Renacom.

No están obligados a inscribirse quienes tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el caso de las personas electrodependientes no tienen que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas. Por otra parte, si en el domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite.

Los trámites

Las primeras semanas de julio se deberá hacer la carga en el registro, según la terminación del DNI del solicitante. Los documentados terminados en 0, 1 y 2 deberán hacerlo entre el 15/7 y el 19/7; los que terminen en 3, 4 y 5, entre el 20/7 y el 22/7. Y para los que finalizan en 6, 7, 8 y 9, el período de inscripción será de entre 23/7 y el 26/7.

Para realizar el trámite se debe ingresar al sitio www.argentina.gob.ar o a través de la aplicación Mi Argentina, luego a la solapa “trámites”, y completar el formulario. También se puede acceder desde la web de la EPE, http://www.epe.santafe.gov.ar.

Los usuarios deberán contar con los siguientes datos: último ejemplar de DNI, número de CUIL y el de quienes viven en el hogar, una boleta de energía eléctrica y una de gas natural, el dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar y un correo electrónico

Para la inscripción se solicitarán datos personales, domicilio, información de los servicios (ambos en el mismo formulario), datos de las personas que convivientes.

Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado. Una vez enviada la solicitud se asignará provisoriamente un segmento. El Estado Nacional analizará los datos y, en caso de inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico.