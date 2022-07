Empresarios rosarinos sostienen que el primer gran desafío de Batakis es "frenar la inflación"

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Ricardo Diab comentó que "si bien era esperada la salida de Guzmán, la Argentina no se merecía pasar por estas situaciones. A (Silvina) Batakis la conocemos por las acciones con Daniel Scioli y por la actividad que estaba realizando ahora con los gobernadores. Es idónea, tenemos que ver cuál es la letra fina de su proyecto. Esperemos que lo tenga porque con el anterior (Martín Guzmán) nunca supimos cuál era el objetivo final. Esperemos que se lo dejen llevar adelante si es algo positivo. Pero no esperemos que por esta semana los mercados estén tranquilos. Nadie está haciendo operaciones importantes porque están a resguardo de lo que pase".

Al ser consultado sobre si podría registrarse una fuerte movida en los precios, el titular de la Asociación empresaria explicó que "seguramente lo hay, por eso no es buen momento para comprar porque no se sabe a qué precio uno va a comprar. Hay que entender que el que vende no es una mala persona, sino que resguarda su capital de trabajo. Si vende un producto y no lo puede reponer, está perdiendo. Ante la incertidumbre se asegura. Por eso decimos que es una semana compleja. Y además hay muchos productos que están ligados al dólar".

Sobre si podrían registrarse fuertes movimientos con el índice inflacionario y si cabía la posibilidad que en julio llegue a las dos cifras, Diab señaló: "Sí, hay quienes pronostican que del 6% se puede pasar al 10% de inflación. Esperemos que no suceda, es el gran desafío de esta ministra. Por eso lo primero que debe hacer es tomar medidas para frenar la inflación. Es como bajarle la fiebre a un enfermo y después seguir con el tratamiento".