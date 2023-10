Empresarios piden menos impuestos y proponen una reforma previsional

La única que recorrió el foro empresario fue la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y quien sería su ministro de Economía, Carlos Melconian. En cambio no fueron de la partida Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), quien había adelantado que no iba a estar presente y a última hora del jueves su viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, anunció que no iba a participar de un panel sobre referentes económicos. En tanto, el líder de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, viajó a Mar del Plata para hacer su propia reunión “por afuera” porque en el Coloquio “me tratan mal”, según argumentó.