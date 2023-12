El socio de Luis Caputo será el encargado de manejar el Banco Central

Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de Macri, asumirá en el organismo. La Cámara Federal porteña revocó el martes un procesamiento en su contra.

La llegada del ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri a la autoridad monetaria no sólo destierra los sueños de la eliminación de ese organismo sino el slogan sobre su pretendida independencia. Pero el mercado es volátil en cuanto a dogmas y en esta etapa apuesta fuerte a la revancha del equipo que supo tomar casi u$s 100 mil millones en la primera gestión de Cambiemos.