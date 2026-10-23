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El Turismo Carretera hizo explotar el parque Independencia en un gran prólogo de la carrera en Rosario

Con una enorme cantidad de público, los autos circularon a paso de hombre por bulevar Oroño. La categoría vuelve a la ciudad tras siete años de ausencia

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

23 de octubre 2026 · 20:29hs
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El auto de Ignacio Faín se pierde frente a la multitud que copó el parque Independencia. El Turismo Carretera es una pasión y desde el sábado corre en Rosario.

Leo Vincenti

El auto de Ignacio Faín se pierde frente a la multitud que copó el parque Independencia. El Turismo Carretera es una pasión y desde el sábado corre en Rosario.
La imagen habla por sí sola.

Leo Vincenti

La imagen habla por sí sola.
Bajan los autos de Quijada y Faín entre la gente.

Leo Vincenti

Bajan los autos de Quijada y Faín entre la gente.
La Dodge de Nicolás Moscardini es bajada ante la multitud.

Leo Vincenti

La Dodge de Nicolás Moscardini es bajada ante la multitud.

El Turismo Carretera pensó en los autos acelerando por bulevar Oroño, pisando un poquito el pedal, pero no fue posible. Fue tanto el público que concurrió el emblemático parque Independencia, que la exhibición se hizo a paso de hombre. Un detalle apenas, un anticipo de la gran pasión que despierta el automovilismo en la región, más si la visita es de la máxima categoría nacional, la más longeva del planeta, que desde este sábado acelerará en el Juan Manuel Fangio de Rosario para la 13ª fecha, la tercera de la Copa de Oro, que recibió el nombre de Gran Premio AFA, de Agricultores Federados Argentinos.

Se sabía que habría mucha gente, pero los cálculos probablemente no previeron la marea humana que se congregó en el parque Independencia, el mismo lugar donde hace 70 años los autos de lo que sería la naciente Fórmula 1 circulaban entre sus calles a toda velocidad.

Se intentó que los cuatro autos del TC pudieran hacer lo mismo por bulevar Oroño, pero fue imposible. La gente los rodeó apenas bajados de los trailers y recién después de mucho tiempo, de muchas fotos, pudieron circular un tramo a paso de hombre, rodeados por la multitud.

>> Leer más: Caravana tuerca en Rosario: los autos del Turismo Carretera acelerarán en el parque Independencia

A paso de hombre por bulevar Oroño

Fueron cuatro las máquinas actuales que dieron el espectáculo, con el ganador de San Nicolás a la cabeza: Ignacio Faín, uno de los santafesinos que está en la categoría, de la pequeña población de Villa Minetti. También el de Rufino Faustino Cifre, que corre en TC Pista, además de Marcos Quijada y el primer ganador del año, Nicolás Moscardini. Todo fue a paso de hombre.

Lo que sí disfrutaron los rosarinos fue el ruido de los motores de los autos más potentes del país. A ellos se sumaron los emblemáticos Ford del Gurí Martínez y el Chevrolet de Juan María Traverso.

También se estipuló una conferencia de prensa en el sector del Calendario Floral del Parque, con el propio Faín, además del piloto de Las Parejas Facundo Ardusso, el de Reconquista Gaspar Chansard, el ex F-1 Norberto Fontana, Julián Santero, Agustín Canapino, el cordobés radicado en Rosario Tomás Pozner y Cifre. Pero fue imposible.

Realmente, no se podía ni caminar por el parque Independencia, el mismo sitio en donde las crónicas de la época reflejaban que unas cien mil personas rodearon el circuito donde Fangio se pegó casi frente al estadio de Newell's, un mes antes de ganar su primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco.

>> Leer más: Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

Un show, un tremendo espectáculo, un botón de muestra de lo que mueve el TC en el país y particularmente en una ciudad como Rosario que no solo vive del fútbol. Ahora todo se trasladará al Fangio, para los entrenamientos y la clasificación de este sábado, y las series y finales del domingo. La fiesta ya empezó.

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