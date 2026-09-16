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La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir la tasa después de tres años y sacudió a los mercados

La Reserva Federal llevó el rendimiento de referencia hasta un máximo de 4% y dejó abierta la puerta a otro incremento en 2026. Wall Street reaccionó a la baja y los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión

16 de septiembre 2026 · 20:00hs
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La Reserva Federal aumentó la tasa en 25 puntos básicos

La Reserva Federal aumentó la tasa en 25 puntos básicos, hasta el 4%, y revisó al alza sus proyecciones para los próximos años.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a subir este miércoles la tasa de interés por primera vez desde 2023. El banco central norteamericano aumentó el rendimiento de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, en línea con lo que esperaba el mercado. Pero la señal que encendió las alertas fue hacia adelante: la mayoría de las autoridades monetarias proyecta al menos otro incremento antes de fin de año.

La decisión fue unánime y marcó un giro en la política monetaria estadounidense ante una inflación que se mantiene por encima del objetivo del 2% anual en el país del norte. A las persistentes presiones sobre los precios se sumó en los últimos meses la volatilidad de la energía vinculada al conflicto en Medio Oriente, un escenario que llevó a la Fed a endurecer nuevamente las condiciones financieras.

El movimiento fue además la primera modificación de la tasa desde que Kevin Warsh asumió la presidencia de la Reserva Federal a fines de mayo. Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, el titular del organismo dejó en claro que la batalla contra la inflación todavía no está ganada y remarcó que la estabilidad de precios continúa siendo la prioridad de la autoridad monetaria.

Pero el dato que más siguieron los mercados estuvo en las nuevas proyecciones de la Fed. De los 18 funcionarios que presentaron sus estimaciones, 16 esperan al menos otra suba de 25 puntos básicos antes de que termine 2026. De concretarse, el rango de referencia pasaría a ubicarse entre 4% y 4,25%.

El escenario que se viene

El escenario de tasas más altas podría extenderse, además, durante buena parte del próximo año. La mediana de las proyecciones para la tasa de fondos federales de 2026 fue elevada de 3,8% a 4,1%, mientras que para 2027 pasó de 3,6% a 4,1%. Para 2028, en tanto, la estimación aumentó de 3,4% a 3,9%.

La Reserva Federal también mejoró levemente sus previsiones para la actividad económica estadounidense. Ahora espera un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,3% durante 2026 y de 2,4% en 2027, en ambos casos una décima por encima de las proyecciones anteriores. Para 2028 mantuvo la estimación de expansión en 2,2%.

La combinación de una economía que mantiene fortaleza y una inflación todavía elevada refuerza la perspectiva de que las tasas estadounidenses permanezcan altas durante más tiempo. Y ese escenario no es indiferente para los mercados emergentes, incluida la Argentina.

El impacto para la Argentina

Una tasa más alta en Estados Unidos eleva el rendimiento de los activos considerados de menor riesgo y puede aumentar el costo de financiamiento para las economías emergentes. En el caso argentino, la discusión adquiere especial importancia por el objetivo de recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

En este escenario, los activos argentinos ya operaron este miércoles en un escenario de mayor cautela. El riesgo país medido por JP Morgan subió hasta los 508 puntos básicos y volvió a consolidarse por encima de la barrera de los 500 puntos.

Los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento dispar durante la rueda: los Globales avanzaban hasta 0,8% en algunos tramos largos, mientras que los Bonares retrocedían hasta 0,8%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraban mayoría de bajas, con las compañías energéticas entre las más afectadas.

El S&P Merval también operó en terreno negativo durante buena parte de la jornada. A las señales provenientes de Estados Unidos se sumó la caída internacional del petróleo, que golpeó especialmente a los papeles energéticos argentinos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,7%, en los 3.028.871 puntos, para encadenar cuatro rondas de negocios de pérdidas.

La reacción internacional tampoco fue favorable una vez conocida la decisión de la Reserva Federal. Wall Street terminó con mayoría de bajas, en una jornada en la que los inversores no sólo evaluaron el incremento de 25 puntos básicos sino, fundamentalmente, las señales sobre la trayectoria futura de las tasas.

El índice Dow Jones de Industriales restó 1,2%, el promedio S&P 500 resignó 0,5%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq terminó “plano”.

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