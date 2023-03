El gobierno rasca dólares para enfrentar la sequía El Central sumó $ 680 millones de préstamos de fomento. Se acelera el swap con China. Patean unos días el pago del FMI. El BCRA vendió ayer 21 de marzo 2023 · 04:20hs

El nivel provisorio de las reservas informado por el Banco Central fue de u$s 38.007 millones, unos u$s 342 millones más que el nivel que tenían el viernes último.

Mientras el Banco Central no deja de vender divisas, las autoridades económicas apuran el ingreso de préstamos internacionales para apuntalar las reservas. Ayer ingresaron u$s 680 millones desembolsados por instituciones multilaterales de crédito, mientras negocian para ampliar la disponibilidad del acuerdo de intercambio de monedas con China, del cual ya se activaron u$s 3 mil millones.

El BCRA informó ayer que ingresaron a las reservas desembolsos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por u$s 285,4 millones y u$s 395 millones, respectivamente. Fuentes oficiales confirmaron que los dólares “son de libre disponibilidad”, de modo que se podrán usar para cubrir el pago de importaciones de bienes intermedios e insumos para la producción local.

A esto se suman los u$s 3.000 millones del intercambio de monedas con el Banco del Pueblo de China, que se activaron en las últimas semanas. El swap es por u$s 18.500 millones, que se cuentan como parte de las reservas pero para tener acceso el gobierno chino debe dar su autorización. Por eso, en noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, sellaron un acuerdo con el gobierno del país asiático para acceder a un total de u$s 5.000 millones. El objetivo del gobierno argentino es que “antes de fin de mes” se haga efectivo un cuarto desembolso, también por u$s 1.000 millones, y que “seguramente en abril” se haga una quinta operación de canje de monedas por un monto similar.

Este cortafuegos se arma en un contexto de menor ingreso de divisas por la sequía y un retraso en las escasas liquidaciones que se pueden esperar. Y, del otro lado la ventanilla, el BCRA enfrenta una demanda constante de divisas. En lo que va del año ya se desprendió de u$s 1.952 millones.

Ayer vendió u$s 261 millones. Las divisas fueron compradas por empresas estatales y gobiernos provinciales para cancelar pagos con acreedores internacionales: YPF por u$s 20 millones para el pago de una Obligación negociable (ON), Santa Fe por u$s 26 millones para cancelar vencimientos de un bono y Enarsa, para paar el adelanto de la segunda cuota por la compra de GNL para el próximo invierno por u$s 262 millones. Esos pagos estaban previstos de afrontar y no alteran la previsión del primer trimestre del año”, aseguraron las fuentes. El nivel provisorio de las reservas informado por el Banco Central fue de u$s 38.007 millones, unos u$s 342 millones más que el nivel que tenían el viernes último. En este escenario de restricción, el Ministerio de Economía acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cancelar a fin de mes el vencimiento de u$s 2.700 millones que debía afrontar hoy. El puente es hasta que el directorio apruebe la cuarta revisión y desembolse u$s 5.300 millones, informaron fuentes del Palacio de Hacienda. Sequía de retenciones El impacto de la sequía no sólo impactó en el ingreso de divisas. También cayó 45% interanual la recaudación de derechos de exportación. Así lo confirmó el Ministerio de Economía en el informe sobre las cuentas públicas de febrero. Reportó un déficit fiscal primario de $ 228.134 millones y un rojo financiero de $ 485.590 millones. Los recursos totales crecieron 85,6%, contra un aumento del gasto del 95%, impulsado por una suba del 246,6% de la inversión pública en infraestructura. Los ingresos, sin contar las retenciones, subieron 105,1%. Esto es así porque los tributos ligados a la actividad crecieron 107,2% interanual. Pero el impacto de la sequía redujo los ingresos por derechos de exportación en $ 200.000 millones durante el primer bimestre. “Si bien la evolución de los gastos primarios refleja la prudencia de la administración fiscal durante el primer bimestre de 2023, la caída en la recaudación de Derechos de Exportación medida en dólares a valores cercanos a la mitad de lo recaudado en 2021 y en 2022 para el mismo período y la caída estimada respecto del volumen de producción agropecuaria dan cuenta de la severidad del impacto de la sequía en las cuentas públicas”, señaló la cartera económica. Mejoran Bolsas globales Las acciones en Wall Street y en Europa cerraron con moderadas subas ayer luego de que los principales bancos centrales garantizaron fondos de liquidez en dólares para aliviar la situación de las entidades que enfrentan problemas a ambos lados del Atlántico. El Dow Jones subió 1,2%, mientras que el S&P 500 trepó 0,9% y el Nasdaq ganó 0,4%. Las acciones de los bancos regionales subieron pero los inversores saben que se necesitarán más acciones de apoyo por parte de la Reserva Federal (FED) para restaurar la confianza en el sistema bancario. Todo este contexto de inestabilidad en el sector financiero se produce en vísperas de que la FED decida un nuevo ajuste de su tasa de interés de referencia. En Europa, el índice líder Euro Stoxx 50. Los inversores europeos dieron su aval a la operación de rescate del banco Credit Suisse por parte de UBS, que contó con la ayuda del gobierno suizo.