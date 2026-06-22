El gobierno nacional podrá tomar deuda por u$s 5.000 millones

El decreto establece la jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York, excluye de eventuales ejecuciones a activos estratégicos del Estado. El Ministerio de Economía quedó facultado para definir las condiciones de las operaciones para la toma de deuda

La cartera que dirige Caputo será la encargada de definir plazos de las operaciones que llevará adelante el gobierno nacional.

El gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de endeudamiento público por hasta u$s5.000 millones y habilitó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a esas operaciones. La medida fue oficializada ayer a través del decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Según la normativa, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante la obtención de préstamos de entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales de crédito.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York. Esta disposición implica que la República Argentina renuncia a invocar la inmunidad de jurisdicción frente a eventuales reclamos judiciales relacionados con estos contratos que pudieran tramitarse en esa sede.

Los activos ejecutables

No obstante, el decreto establece límites específicos para preservar activos considerados estratégicos. En ese sentido, aclara que no existirá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes del dominio público ubicados en el país y aquellos destinados a la prestación de servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso.

Por otra parte, el Ministerio de Economía será el encargado de definir los plazos, monedas y modalidades de las operaciones financieras. Además, tendrá la facultad de seleccionar a las entidades financieras participantes, suscribir los acuerdos correspondientes, abonar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales y calificadoras de riesgo.