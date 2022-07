El gobierno elevó al 45% la percepción de Ganancias sobre el dólar para turismo

La Afip aumentó del 35% al 45% la tasa por el consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior. La medida no incluye al ahorro

En rigor, el gobierno busca cerrar las vías de salida de dólares de las reservas que no sean las que se direccionan al pago de importaciones de insumos para la producción y para los pagos de energía. Con las reservas bajo acecho, en el marco de una corrida cambiaria que no se termina de aplacar, distintos organismos del Estado vienen endureciendo el acceso a las divisas.

El Banco Central dispuso recientemente el financiamiento a a más largo plazo del pago de importaciones para algunos sectores productivos, mientras que también se limitaron las cuotas para algunos consumos en el exterior. Ahora la Afip encareció el llamado dólar turista, para intentar frenar un drenaje de divisa que podría llegar a u$s 5 mil millones en el año.

En el marco del operativo para cuidar los dólares, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, analizó ayer con el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, una posible estructura de compensación de las operaciones comerciales bilaterales con moneda local.

Un alivio llegó desde el mercado de granos. Los precios de la soja y el maíz disponible en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registraron subas de u$s 10 y u$s 15, respectivamente, a tono con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras el trigo se mantuvo en u$s 330 por tonelada, en una jornada que presentó un mayor dinamismo en la actividad comercial.

La deuda en pesos

Mientras tanto, la ministra de Economía, Silvina Batakis, sorteó con éxito su primera licitación de deuda pública en pesos, en un mercado todavía convulsionado por la corrida del mes pasado.

El Palacio de Hacienda obtuvo ayer $ 122.607 millones en la primera licitación de bonos en pesos de julio, con los que logró afrontar con creces los vencimientos por $ 8.851 millones previstos para la primera quincena del mes y se quedó con un financiamiento neto cercano a los $ 113.800 millones.

“La conversión de la Lede S29L2 y la Lecer X29L2 con vencimiento el 29 de julio de 2022 reduce los vencimientos proyectados del mes en aproximadamente $190.400 millones”, destacó el Ministerio en un comunicado de prensa.

Los títulos en pesos ajustables por CER avanzaron 0,7% en el tramo corto, pero cayeron 1% en el tramo medio y largo

El Banco Central, mientras tanto, finalizó el día con compras por un monto aproximado de u$s 3 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos de u$s 100 millones en el rubro energía.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró en $ 135,15, con una suba de 27 centavos con relación a la víspera. El blue marcó un incremento de $ 11, a un promedio de $ 283 por unidad en la city porteña, con lo que anotó una nueva marca máxima. En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,6%, a $ 290,15. El MEP avanzó 0,4 %.

En el plano internacional, Wall Street cayó por las perspectivas de un nuevo aumento de tasas de la Reserva Federal (FED) para controlar la inflación en Estados Unidos, que alcanzó al 9,1% en junio, la cifra más alta desde noviembre de 1981. El Dow Jones retrocedió 0,7%, el S&P 500 bajó 0,5% y el Nasdaq 0,2%.

Los temores de una recesión han aumentado a medida que aumenta la inflación. También se teme que aumente el desempleo.