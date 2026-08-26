El Fresu prepara paros regionales para escalar hacia una huelga nacional

El plenario federal del Fresu se realizó en la sede de ATE Rosario y congregó a dirigentes de sindicatos estatales, aceiteros, aeronáuticos, universitarios, de la salud y del sector fluvial, entre otros.

El Frente de Sindicatos Unidos ( Fresu ) reunió en Rosario a referentes sindicales de distintas regiones y actividades para avanzar en un plan de lucha que busca escalar desde paros regionales hacia una huelga nacional antes de fin de año. El reclamo central es la recuperación del salario, con un planteo de ingreso mínimo de $3 millones, aunque la agenda también incluye una solución para el endeudamiento de las familias, la defensa de la universidad y la salud pública y el rechazo a las políticas del gobierno nacional.

El plenario federal se realizó en la sede de ATE Rosario y congregó a dirigentes de sindicatos estatales, aceiteros, aeronáuticos, universitarios, de la salud y del sector fluvial, entre otros. La estrategia planteada durante el encuentro apunta a federalizar la construcción del frente y organizar medidas de fuerza en cada territorio para confluir en una protesta de alcance nacional.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional y uno de los referentes del Fresu, convocó desde Rosario a “ profundizar la lucha para alcanzar el ingreso mínimo de $ 3 millones ” y escalar las movilizaciones hasta llegar a una huelga general “antes de que venga el Papa para que lleva esta postal de lucha al mundo”.

En el plenario federal de esa organización que se realizó en la sede de ATE Rosario, Aguiar recordó que el Fresu, que nació cuando comenzó el tratamiento de la reforma laboral como respuesta a la pasividad de la CGT, tuvo razón cuando dijo que a esa ley no se la podía frenar apostando a la negociación y a la judicialización. Ahora, dijo “hay que voltearla convocando a la desobediencia, nadie tiene que pedir permiso para hacer una asamblea”.

Aguiar dijo que el plan económico “es la pistola en la cabeza que le ponen a las familias para que se endeuden” y aseguró que “el superávit de Milei y Caputo es un verso” advirtió que “no hay equilibrio fiscal sino hay equilibrio social y denunció también que el gobierno nacional traslada el ajuste a las provincias. “De cada $1.000 que se cobran en impuestos, $800 quedan en Buenos Aires”,

El referente señaló que el Fresu “pasó a la ofensiva” cuando aprobó el programa de la organización el 1º de mayo pasado y le marcó la cancha a la oposición. Reclamó que avancen con un impuesto a la riqueza y el repudio a la deuda externa. Para el dirigente, “esta historia va a terminar inevitablemente con Milei y sus cómplices esposados de la Casa Rosada, y los trabajadores ingresando por la puerta grande”. Pero el próximo gobierno, advirtió, “debe saber que el movimiento obra lo espera movilizado para que se cumpla este programa”.

El endeudamiento de las familias

"Hoy llegamos a Rosario también para impulsar y respaldar un paro regional antes de la huelga general. Vamos a avanzar con paros regionales en toda la Argentina. Tenemos que ser capaces de mostrar que existen dos Argentinas. ¿Cómo puede ser que a Mercado Pago le condonen en beneficios deudas por contribuciones sociales en más de 68.000 millones de pesos y las trabajadoras y los trabajadores no puedan llegar a fin de mes? Es mentira lo que dijo Milei de que nadie le puso la pistola en la cabeza para endeudarse a la gente. La pistola se la puso el presidente. Las políticas económicas de Milei y de Caputo se transformaron en una 9 milímetros que en este momento está apoyada en la sien de millones de argentinos", resaltó Aguiar.

Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), advirtió que “el Fresu es una idea a la que le llegó la hora”. Advirtió que “nadie negocia con débiles” y que ese frente sindical “vino a levantar el perfil y sumar masa crítica” para tensionar con los poderosos. Señaló que “es una obligación moral cambiar este gobierno, lo vamos a interpelar con las huelgas y los vamos a ganar, y lo vamos a confrontar en las urnas y también le vamos a ganar”.

Lorena Almirón, secretaria general de ATE y CTA - A Rosario, destacó la unidad de acción demostrada para “repudiar cada viaje del presidente a Rosario” y llamó "a derrotar al gobierno en la calle”. En ese sentido, instó a realizar plenarios en cada lugar de trabajo para “construir un gran paro regional”.

“No es un hecho menor que los compañeros nacionales vinieron a apoyar esto que estamos construyendo regionalmente. Ante la realidad que nos hostiga a las y los trabajadores estamos federalizando la construcción del Fresu para luchar por el Salario Mínimo Vital y Móvil tal como dice la Constitución Nacional”, dijo el secretario general del sindicato Aceiteros de Rosario (Soear), Marco Pozzi, reivindicó la huelga del Sindicato Docente de Tierra del Fuego y agregó:“Necesitamos iniciar un paro regional en Rosario.Antes de fin de año va a llegar ese paro nacional”.

Los sindicatos y el Pacto de Mayo

Rubén Lafuente, secretario general Unión Obrera Molinera, denuncio que no hay actividad exenta de la tragedia que viven los trabajadores y advirtió que “con este gobierno no hay negociación posible, lo único que entiende es la confrontación”.

María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), recordó que el Fresu nació para luchar contra la reforma laboral, frente a un “exceso de diálogo con el gobierno” por parte de un sector del sindicalismo, que aceptó una silla del Pacto de Mayo.

“La reforma laboral nos sacó a la calle”, dijo y denunció una crisis sanitaria y de empleo a nivel nacional: ”Esto que nos hicieron en los últimos 36 meses no se va a revertir si no seguimos en la calle, esté quién esté”.

Beatriz Introcaso, secretaria general de Conadu, se refirió a la lucha de los docentes universitarios para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento y Hugo Escobar, secretario gremial del Supa Rosario, denunció un intento de intervención de la seccional local por parte de la federación nacional. Mariano Moreno, titular del Centro de Patrones y Oficiales Navales, resaltó que el gobierno “entregó totalmente el río Paraná y ahora intenta eliminar el trabajo argentino de arriba de los barcos”, impulsando la modificación a la ley de cabotaje. También hubo un rechazo generalizado a la intervención de la UOM.