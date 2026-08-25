Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Canallas y Rojinegros disputarán una de las semifinales en el torneo provincial. En los próximos días se realizará el sorteo de la localia. Ambos equipos se enfrentaron por los cuartos, en la temporada 2016

Copa Santa Fe. Los planteles de Rosario Central y Newell’s posaron unidos para la foto en la temporada 2016.

Después de diez años se volverán a enfrentar Rosario Central ante Newell’s , por las semifinales de la Copa Santa Fe . El clásico debería jugarse entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre. El partido aún no tiene fecha de disputa y además deberá sortearse la localía. La última vez que se enfrentaron fue el 31 de julio del 2016 en el Gigante de Arroyito y la ida se jugó en el Coloso.

Aquella vez fue por los cuartos de final y los encuentros finalizaron empatados (0-0), pero en la definición con tiro penales el triunfo se lo llevó equipo rojinegro, que se clasificó a la siguiente fase y enfrentó a Sportivo Las Parejas en semifinales, donde quedó eliminado. Ambos equipos jugaron con sus divisiones de reserva y los entrenadores eran Leo Fernández y Juan Pablo Vojvoda .

Rosario Central formó con Jeremías Ledesma; Nicolás Giménez, Fernando Alarcón, Renzo Alfani y Nahuel Gómez; Félix Banega, Matías Mansilla, Diego Becker (Andrés Lioi) y Malcon Pilone; Joel Reinoso (Ezequiel Rodríguez) y Maximiliano Lovera (Agustín Coscia).

Newell’s lo hizo con Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maximiliano Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías, Emiliano Franco (Héctor Fértoli) y Rodolfo Rotondi (Joaquín Torres); Milton Treppo y Matías Tissera (Mauricio Tévez).

Ganaron en cuartos fuera de casa

Para llegar a las semifinales del 2026, la Lepra derrotó a Timbuense 1-0 con el tanto de Ivo Pavicich y el Canalla venció a Los Andes de Alcorta 1 a 0 con gol de Santiago Segovia.

En la otra semifinal se enfrentarán Atlético Tostado ante 9 de Julio de Rafaela.