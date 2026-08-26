La Capital | Policiales | perro

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Ocurrió en la zona noroeste. El animal tenía una herida en el cráneo y buscan confirmar si se trató de una lesión por arma de fuego

26 de agosto 2026 · 09:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo.

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo.

Una mujer denunció que encontró a su perro sin vida en la vía pública luego de salir a buscarlo. Ocurrió el martes por la tarde en la zona noroeste de Rosario. Se investiga si el animal fue víctima de un disparo de arma de fuego.-

La dueña del perro contó a la policía que el martes pasada las 14 salió de su casa para buscar a su mascota. En ese marco un vecino le avisó que lo había visto herido en la zona de José Ingenieros al 8500.

>> Leer más: Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Los vecinos además aseguraron haber escuchado una fuerte detonación poco antes de que el animal cayera al suelo. El cuerpo será analizado para determinar si murió por un disparo.

Cuando llegó al lugar, encontró al perro ya sin vida y con un orificio en la zona del cráneo. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una muerte provocada por un disparo, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Por disposición de la Fiscalía, la Brigada Ecológica y de Rescate Animal trasladó el cuerpo al Instituto Médico Legal.

Noticias relacionadas
Los detenidos volcaron con una Ford Ranger luego del robo.

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Una amenaza desde la cárcel de Coronda, la antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo.

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Dos ladrones robaron zapatillas en Pichincha. Uno de ellos tenía pedido de captura activo

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña.

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Ver comentarios

Las más leídas

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Lo último

Créditos hipotecarios: el gobierno usará fondos de Anses para destrabar los préstamos

Créditos hipotecarios: el gobierno usará fondos de Anses para destrabar los préstamos

El Complejo Astronómico de Rosario abre para ver la Luna de Sangre, el último eclipse del año

El Complejo Astronómico de Rosario abre para ver la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Llega una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas

Llega una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas

Pullaro tendrá una reunión de gestión clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires

Luego del encuentro con la ministra de Seguridad Nacional, el gobernador de Santa Fe y sus pares de la Región Centro serán recibidos por Diego Santilli

Pullaro tendrá una reunión de gestión clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires
Créditos hipotecarios: el gobierno usará fondos de Anses para destrabar los préstamos
Economía

Créditos hipotecarios: el gobierno usará fondos de Anses para destrabar los préstamos

Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo
Policiales

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba
La Ciudad

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Con el desarrollo del frente costero central, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

Con el desarrollo del frente costero central, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Otro ex-Central es figura en un equipo sorpresa que va por el ascenso

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Ovación
La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de acoso y falta de respeto
Ovación

La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de "acoso y falta de respeto"

La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de acoso y falta de respeto

La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de "acoso y falta de respeto"

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Policiales
Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

La Ciudad
El Complejo Astronómico de Rosario abre para ver la Luna de Sangre, el último eclipse del año
La Ciudad

El Complejo Astronómico de Rosario abre para ver la Luna de Sangre, el último eclipse del año

Con el desarrollo del frente costero central, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Con el desarrollo del frente costero central, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Llega Siestario al parque España: de qué se trata la instalación artística que invita a frenar

Llega "Siestario" al parque España: de qué se trata la instalación artística que invita a frenar

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía
La Ciudad

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada
Ovación

Central, un gran candidato para uno de los títulos que quedan en juego en la temporada

La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de acoso y falta de respeto
Ovación

La FIA acusó a los seguidores de Colapinto de "acoso y falta de respeto"

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes y la máxima en aumento

El Fresu se reúne en Rosario, en defensa del trabajo y el salario
Economía

El Fresu se reúne en Rosario, en defensa del trabajo y el salario

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias
La Ciudad

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Rosario debatirá sobre la situación de la industria, el empleo y la producción
Economía

Rosario debatirá sobre la situación de la industria, el empleo y la producción

Murió el jamaiquino que buscaba un Disney argentino y terminó en la calle
Información General

Murió el jamaiquino que buscaba un Disney argentino y terminó en la calle

Los no docentes se suman al paro de 48 horas de las universidades nacionales
La Ciudad

Los no docentes se suman al paro de 48 horas de las universidades nacionales

Milei reunió a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave
Política

Milei reunió a su tropa legislativa para alinearla antes de dos sesiones clave

Mesa política del gobierno: el foco en la agenda legislativa y la economía
Política

Mesa política del gobierno: el foco en la agenda legislativa y la economía

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame lago Estados Unidos
El Mundo

Trump ahora quiere que el lago Ontario se llame "lago Estados Unidos"

Falleció un operario y otro está grave tras un accidente en Vaca Muerta
Información General

Falleció un operario y otro está grave tras un accidente en Vaca Muerta

Causa Cuadernos: exdirector de Techint confirmó que dinero a Baratta
Política

Causa Cuadernos: exdirector de Techint confirmó que dinero a Baratta

Mercados: el dólar mayorista volvió a subir y se consolida arriba de los $1.500
Economía

Mercados: el dólar mayorista volvió a subir y se consolida arriba de los $1.500

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos
La Ciudad

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento
Policiales

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento"

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario