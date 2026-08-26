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Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas

Aunque muchos reacciones con pisotones, expertos advierten que esta acción puede tener otro tipo de consecuencias. Las recomendaciones

26 de agosto 2026 · 08:18hs
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Los especialistas aseguran que pisar cucarachas no es la mejor forma de eliminarlas

Los especialistas aseguran que pisar cucarachas no es la mejor forma de eliminarlas

Las cucarachas son insectos que, fundamentalmente por su apariencia, no se llevan bien con los humanos. Cuando alguien se las cruza acaban rápidamente eliminadas. Pero si bien en el momento las personas solo quieren deshacerse de ellas, la táctica elegida debe ser considerada con cuidado ya que puede traer otro tipo de consecuencias.

El golpe fuerte o pisotón suele ser la respuesta más común cuando una persona se cruza con una cucaracha. Esta reacción es impulsada por el miedo, el enojo y la desesperación. Una fuerte embestida parece ser la forma más rápida de acabar con la vida de la cucaracha, sin embargo los expertos realizan una advertencia. El especialista Jordan Foster, explica que estos insectos pueden soportar lesiones graves, sobrevivir sin comida durante meses y hasta “vivir sin cabeza durante más de una semana”.

En tanto el nivel de resistencia de las cucarachas es realmente sorprendente, pisarlas no es la mejor forma para matarlas con eficiencia. “Gracias a su fuerte exoesqueleto, pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr. Esta es también la razón por la que un simple golpe de periódico no las matará”, enseñó el entomólogo y experto en control de plagas Ryan Smith.

Pero además de que la efectividad de la pisada no es la mejor, si se concreta finalmente y se da muerte a la cucaracha, el problema será otro. Al apretar su cuerpo contra el piso de esa manera, las bacterias que llevan estos insectos se esparcirán fácilmente. Su inhalación puede provocar asma y distintos tipos de alergias, sin mencionar lo antihigiénico de la cuestión.

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Cuáles son las consecuencias para la salud que tiene el pisar cucarachas

Las cucarachas pueden parecer insignificantes como cualquier otro insecto pero lo cierto es que se caracterizan por ser portadoras de bacterias y enfermedades alarmantes. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos explica que estos insectos llevan consigo microorganismos que, de llegar a los alimentos, pueden causar enfermedades como salmonella, estafilococos y estreptococos.

Asimismo, la OMS agrega que las cucarachas se destacan como portadoras de enfermedades intestinales tales como disentería, diarrea, cólera y fiebre tifoidea. Y todo este tipo de bacterias no se acaba con el golpe de la cucaracha, al contrario, quizás hasta se propaguen con mayor fuerza por el ambiente.

Según informan los especialistas en controles de plagas, pisar una cucaracha nunca resuelve el problema. La cuestión es que probablemente, allí donde aparece una cucaracha hay más de ellas escondidas. Pueden estar debajo de las rejillas, en las grietas de las paredes o en los huecos que encuentren, por lo que eliminar a una sola de ellas no mejora demasiado la situación.

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Qué hacer entonces cuando aparecen cucarachas

Si se decide acabar con una cucharacha mediante un golpe este debe ser muy fuerte. Es decir, no se puede medir la potencia al golpearla, ya que como explicaron los expertos, la resistencia de las cucarachas es realmente destacable. “Para tener claro que la cucaracha está muerta, debes asegurarte de que su capa protectora alrededor del cuerpo está aplastada y el golpe alcanza su partes internas”, enseña Natalie Barrett, experta en control de plagas.

Además, hay que prestar atención ya que según comentan los expertos, al poder tolerar varios golpes fuertes, estas pueden llegar a fingir que están muertas para luego escapar.

Para abordar el problema en el instante, una de las opciones más efectivas son los venenos y repelentes. El ácido bórico, por ejemplo, es uno de los asesinos de cucarachas más eficaces. Por su parte, los aerosoles insecticidas disponibles en la mayoría de los comercios también acaban rápidamente con la vida de estos insectos.

Pero si bien estas opciones pueden solucionar la eliminación de una cucaracha, es importante tener en cuenta que la aparición de la misma puede ser la punta de un iceberg, uno en el que se esconden varias cucarachas que pueden aparecer en cualquier momento. Por eso siempre que se encuentre una, es importante estar atento y llamar a control de plagas para cortar el problema de raíz.

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