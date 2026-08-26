Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

El conductor denunció que le balearon el auto desde una camioneta en Avellaneda y 27 de Febrero. La policía arrestó a los presuntos agresores cerca de Villa Banana

La Policía de Santa Fe arrestó a dos hombres de 42 y 46 años por un ataque a tiros registrado el martes 25 de agosto de 2026 en Avellaneda y 27 de Febrero. Les secuestraron una camioneta Renault Alaskan y una pistola Bersa calibre 380 luego de los disparos contra un Volkswagen Up.

Los sospechosos fueron identificados después de las 15 en Virasoro y Valparaíso..

Dos hombres de más de 40 años fueron detenidos este martes por una balacera en la zona oeste de Rosario . La captura surgió a partir de la denuncia del ataque contra un automovilista de 28 años a plena luz del día . La víctima resultó ilesa luego de la agresión.

Fuentes oficiales confirmaron que sólo se produjeron daños materiales después de los disparos efectuados a la tarde en Avellaneda y 27 de Febrero , uno de los cruces viales más importantes en ese sector de la ciudad. La policía dio con los sospechosos a cuatro cuadras de allí.

Según la versión preliminar, los agresores iban a bordo de una camioneta y les secuestraron un arma de fuego durante la requisa del vehículo. Ambos quedaron demorados a partir del hallazgo y la Policía de Investigaciones (PDI) intervino para esclarecer lo ocurrido.

La investigación empezó alrededor de las 15, cuando el conductor de 28 años les pidió ayuda a los agentes que estaban patrullando el cruce de avenidas. En ese momento advirtió que le habían disparado mientras iba manejando un Volkswagen Up por 27 de Febrero .

Foto: Policía de Santa Fe.

Según esta declaración, los agresores circulaban a bordo de una Renault Alaskan blanca. La pick up fue hallada cerca del cruce de Valparaíso y Virasoro, en inmediaciones de Villa Banana.

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Después de los disparos, los sospechosos persiguieron a la víctima a lo largo de varias cuadras. A partir de la denuncia, los encargados del patrullaje arrestaron a un hombre de 46 años identificado como Héctor S. y a Guillermo S. (42).

Foto: Policía de Santa Fe.

A la hora de inspeccionar los vehículos, los agentes constataron que el auto había sido baleado sobre la parte trasera izquierda. Por otra parte, secuestraron una pistola Bersa calibre 380 con un cargador y siete proyectiles intactos.