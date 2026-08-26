Cocaína: imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Ezequiel M. era el jefe de un taxista que fue detectado en Junín en 2025 con la droga. El juez dispuso la prisión preventiva por 60 días

La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra Ezequiel M; un hombre de 37 años acusado de organizar el transporte de más de 26 kilos de cocaína que fueron hallados en junio de 2025 en un taxi. El vehículo, con registro en Rosario, era conducido por Franco A. y había sido interceptado en un control vehicular en la ciudad bonaerense de Junín. Una de las claves para la imputación fue el análisis de las comunicaciones, en particular de un mensaje de audio en el que Ezequiel reconoció haberle dado instrucciones al taxista y estar involucrado en la organización del traslado de la droga.

La cocaína estaba distribuida en 25 ladrillos: 15 dentro de una mochila y otros 10 ocultos detrás del asiento trasero , junto al tubo de GNC del taxi conducido por Franco, quien —según señalaron los fiscales— seguía “expresas directivas impartidas de Ezequiel”.

El juez Rodríguez Da Cruz tuvo por formalizada la investigación y dispuso la prisión preventiva del imputado por 60 días , al considerar acreditada, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la hipótesis planteada por la fiscalía y la evidencia que la respalda. Durante la audiencia los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron el delito de transporte de estupefacientes junto con el taxista .

La droga, el socio y la organización

A Ezequiel M. le imputaron haber organizado el traslado de los 26,330 kilos de cocaína incautados el 28 de junio de 2025 durante un control de Gendarmería sobre la ruta nacional 7, a la altura de Junín.

Al exponer los avances de la investigación, los fiscales señalaron que Ezequiel habría tenido un papel central en la organización y logística del traslado de los estupefacientes. Para sostener esa hipótesis, la fiscalía presentó el análisis de datos extraídos de su celular. Además, del teléfono secuestrado al taxista se recuperaron conversaciones que, según la imputación, dieron cuenta de distintas maniobras vinculadas con la comercialización y distribución de droga en Rosario. Para coordinar las entregas utilizaba distintas aplicaciones de mensajería.

La droga disimulada en el auto

Mensajes en el celular

De los mensajes interceptados uno es puntualmente claro: "Amigo, te juro que apenas lo vi pensé en vos, porque era tu forma, era tu método. No quería creer, pero sí... la concha de su madre. Contame bien qué pasó, si tenés peligro de algo", le preguntó un amigo a Ezequiel.

—Todo mal hizo. Era así, había que ir a Junín a buscar la plata y de ahí a la onda. (…) Estaba re escrachado ese taxi, ya lo estaban esperando. En Junín hay 600 cámaras. Habían pasado un par de secuencias raras y ya lo tenían re visto, no me hizo caso y mirá lo que pasó. Un garrón, porque el loco es de fierro. Lo tenían visto, no lo estaban investigando, lo estaban esperando, porque le llama mucho la atención ese auto. No se lo merece y ahora hay que tener un ojo bárbaro. Yo sé que el loco en cana no nos va a mandar, porque es de fierro y nosotros tirado no lo vamos a dejar. Ahora voy a laburar poco y nada. Voy a poner un pibe en la calle, hay que estar atento. Lo que tiene es que él venía de Capital y estaba yendo a provincia (de Buenos Aires). No lo vinculan con Rosario. Lo único que tiene es que es rosarino, ¿entendés?.

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Los fiscales también describieron una serie de expresiones codificadas en donde los interlocutores aludían a la droga. En otro audio, el imputado relató que había indicado al taxista que fuera a buscar dinero y luego regresara, en lugar de realizar la entrega en Junín. “Vos andá, retirá y venite acá, no vayas a entregar”, le habría ordenado, al tiempo que explicó que no confiaba en las personas que recibirían la droga y temía que se la robaran.

Sin embargo, según su propio relato en el mensaje, el conductor desoyó esas indicaciones y continuó con el traslado. Los fiscales le endilgaron a Ezequiel M. traficar con estupefacientes junto a Franco A.