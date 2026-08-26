Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos

Un buscador de oro encontró una roca en 2015 y durante años intentó abrirla. En 2018, la llevó al Museo de Melbourne donde confirmaron su origen extraterrestre

El meteorito de hace 4.600 millones de años que fue encontrado en Australia

David Hole, un buscador de oro, encontró una extraña roca rojiza mientras recorría Australia con un detector de metales . Por su aspecto y su enorme peso, creyó que podía tratarse de una gigantesca pepita de oro y decidió llevarla a su casa.

Durante años, intentó descubrir qué escondía en su interior. Utilizó una sierra para cortar rocas, una amoladora angular, un taladro, ácido y hasta un martillo. Ninguna de esas herramientas logró quebrar la pieza.

Tras no poder lograr su cometido, el hombre la dejó en una estantería de su casa. Sin embargo, la roca guardaba un origen mucho más extraordinario que el oro: los especialistas determinaron que se trataba de un meteorito de 17 kilos .

El misterio comenzó a resolverse cuando el hombre llevó la pieza al Museo de Melbourne para que los especialistas la analizaran. Los estudios realizados en 2018 permitieron determinar que la roca no tenía origen terrestre.

Los investigadores observaron en su superficie varias hendiduras y marcas características de los meteoritos, conocidas como regmagliptos. Estas formaciones pueden aparecer durante el ingreso de estos objetos a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

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El intenso rozamiento con el aire eleva la temperatura de la superficie y puede provocar que parte del material se funda. Ese proceso forma una corteza exterior característica que permite diferenciar algunos meteoritos de las rocas terrestres.

Los especialistas también determinaron que la pieza correspondía a una condrita ordinaria H5, uno de los tipos de meteoritos más estudiados por la ciencia. Estas rocas contienen cóndrulos, pequeñas estructuras minerales que se formaron durante las primeras etapas del Sistema Solar.

Los investigadores bautizaron al ejemplar como Maryborough, en referencia a la localidad australiana donde el buscador lo encontró en 2015. Los análisis estimaron que el meteorito se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años.

Según las investigaciones, el Maryborough podría haberse originado en el cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Una colisión con otro cuerpo habría expulsado el fragmento de su trayectoria y lo habría enviado a través del espacio hasta llegar a la Tierra.

Los científicos también estimaron que el meteorito permaneció entre 100 y 1.000 años sobre la superficie terrestre antes de que fuera encontrado.