Mercados: el dólar mayorista volvió a subir y se consolida arriba de los $1.500

El gobierno busca aliviar la presión sobre las tasas en pesos. Las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto en siete años

La mejora de las reservas del BCRA estuvo impulsada principalmente por el comportamiento del oro.

El dólar mayorista no encuentra techo. La cotización volvió a subir durante la rueda de ayer, por quinta vez consecutiva, y se consolidó por encima de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia informal para el mercado y que el gobierno buscaba sostener mediante una combinación de intervención cambiaria, venta de cobertura y administración de la liquidez.

En suma, la divisa oficial avanzó $1,50 y cerró a $1.511,50, un nuevo récord nominal. De esta manera, quedó todavía a 23,92% del techo de la banda cambiaria, ubicado actualmente en $1.873,08.

Operadores y analistas consideran que la dinámica refuerza la percepción de que el equipo económico decidió dar algo más de margen al tipo de cambio y flexibilizar el límite de facto que había intentado sostener durante las últimas semanas.

“Se operaron u$s421 millones. Hay un fix de vencimiento grande de dólar linked, lo que podría explicar parte de la presión. Veremos cómo sigue en las próximas jornadas”, señalaron operadores de la City.

La referencia es a la fecha límite para fijar el valor del dólar con el que se pagarán los instrumentos dólar linked que vencen el 31 de agosto, un factor que pudo haber sumado demanda y presión sobre el mercado cambiario.

La percepción de que existía una barrera informal en torno a los $1.500 comenzó a consolidarse a fines de julio, cuando el mercado detectó distintos movimientos que sugerían ventas oficiales para contener el avance del tipo de cambio.

Distintas voces del mercado coinciden en que la ruptura de los $1.500 no implica necesariamente un cambio en el régimen cambiario, sino una mayor flexibilidad dentro de la estrategia oficial. Una fuente del mercado explicó que, al igual que ocurrió anteriormente con el nivel de $1.400, relajar el límite informal “ayuda también a que la tasa comprima”.

Otros analistas relativizan, de todos modos, la existencia de un techo nominal rígido y consideran que el gobierno busca administrar en forma conjunta tres variables: la liquidez, las tasas y el tipo de cambio.

Bajo esa lógica, una mayor flexibilidad cambiaria podría permitir descomprimir el mercado de pesos sin abandonar por completo el objetivo de evitar movimientos bruscos del dólar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas.

El resto de las cotizaciones, de hecho, hace tiempo que opera por encima de ese valor. El dólar minorista cerró a $1.530 en el Banco Nación, mientras que el blue se mantuvo en $1.565.

En los financieros, el MEP operó prácticamente estable en $1.538,38, mientras que el contado con liquidación cedió 0,2% hasta los $1.597,61.

En el mercado de futuros, los movimientos continuaron siendo acotados. Para diciembre, los contratos pactaron un tipo de cambio de $1.626,50.

Mientras el dólar mayorista seguía avanzando, las reservas internacionales del Banco Central volvieron a subir y acumularon una mejora cercana a los u$s1.500 millones en las últimas seis ruedas. El stock bruto aumentó ayer u$s136 millones y cerró en u$s50.912 millones, el nivel más alto de los últimos siete años.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el comportamiento del oro y por factores de valuación. Durante la jornada, el metal precioso subió 0,50% y habría aportado cerca de u$s20 millones.

En el acumulado de la semana, el rally del oro habría explicado una mejora superior a los u$s500 millones en la valuación de las reservas.

También influyeron los movimientos de las principales monedas. El dólar global retrocedió 0,09%, mientras que el euro y la libra avanzaron 0,10% y el yuan se apreció 0,02%. El yen, en cambio, cayó 0,06%.

Sin embargo, el crecimiento de las reservas volvió a contrastar con una participación limitada del Banco Central en el mercado oficial. La autoridad monetaria compró apenas u$s9 millones en una jornada en la que se operaron unos u$s418 millones, por lo que absorbió cerca del 2% del volumen negociado.

De esta manera, el BCRA acumuló 19 ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque sus intervenciones continúan por debajo del ritmo que el mercado esperaba para el programa de acumulación de reservas.

En agosto, el saldo comprador ascendió a u$s486 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.813 millones.

El ritmo, sin embargo, se desaceleró. El promedio diario de compras del mes se ubicó en torno a los u$s30 millones, por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

Por su parte, los activos financieros argentinos tuvieron una jornada dispar. Los bonos en dólares volvieron a operar mayormente en baja y el riesgo país superó los 510 puntos básicos, a contramano del comportamiento de otros títulos emergentes y de los bonos del Tesoro estadounidense. Las mayores caídas correspondieron al Global 2029, que retrocedió 0,6%; al Bonar 2041, con una baja de 0,4%; y al Global 2046, que cedió 0,3%.

El riesgo país avanza

Como consecuencia, el riesgo país medido por J.P. Morgan avanzó 0,6% hasta los 512 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador acumula una suba del 19,1%.

Las acciones, en cambio, lograron revertir las pérdidas iniciales y cerraron mayormente en terreno positivo. En Wall Street, los ADR argentinos fueron liderados por Corporación América, que avanzó 4,1%; Grupo Supervielle, con una suba de 2,7%; Mercado Libre, que ganó 2,5%; Tenaris, con un alza de 2,2%; y Grupo Financiero Galicia, que subió 1,7%.

Entre las bajas se destacaron Vista, que cayó 3,1%; YPF, con un retroceso de 2,5%; y Adecoagro, que cedió 2,1%, en un contexto marcado por la caída del precio internacional del petróleo.

En el mercado local, el S&P Merval avanzó 0,8% hasta los 3.009.028,71 puntos. Medido en dólares, el índice subió 1% y cerró en 1.888,92 puntos.

Las principales ganancias fueron para Transener, con un avance de 5,8%; Transportadora de Gas del Norte, que subió 3,3%; y Grupo Supervielle, con una mejora de 2,9%. En sentido contrario, retrocedieron YPF, con una caída de 2,1%; Pampa Energía, que perdió 1,2%; y Comercial del Plata, con una baja de 0,3%.