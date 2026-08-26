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Volvió a ponerse en marcha la fábrica de quesos Sudamericana Lácteos

La reapertura de la planta permitirá sostener los 78 puestos de trabajo. La empresa de la localidad santafesina de Díaz buscará recuperar progresivamente su capacidad productiva

26 de agosto 2026 · 19:43hs
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El tradicional corte de cintas marcó el inicio formal de una nueva etapa para la fábrica

El tradicional corte de cintas marcó el inicio formal de una nueva etapa para la fábrica, que retomó la producción luego de más de seis meses de inactividad.

La histórica planta de Sudamericana Lácteos, ubicada en la localidad santafesina de Díaz, volvió a abrir oficialmente sus puertas este miércoles. El tradicional corte de cintas en la fábrica marcó el inicio formal de una nueva etapa para el establecimiento, que retomó la producción luego de más de seis meses de inactividad.

Bajo una nueva administración, la fábrica volvió a poner en marcha la elaboración de quesos con el objetivo de recuperar progresivamente su capacidad productiva y consolidar nuevamente su presencia tanto en el mercado interno como en el exterior.

En esta primera etapa, la planta prevé procesar alrededor de 100.000 litros de leche por día para la elaboración de queso barra. Del total producido, cerca del 70% estará destinado a la exportación, mientras que el 30% restante se comercializará en el mercado interno.

La reapertura también permitió garantizar la continuidad de los 78 puestos de trabajo. Para el inicio de esta nueva etapa se implementará un esquema de turnos rotativos y una reducción de la jornada laboral.

En paralelo, la nueva administración comenzó a avanzar en la regularización de los salarios, que acumulaban varios meses de atraso, a partir de un acuerdo alcanzado con el gremio.

El acto realizado este miércoles simbolizó así el regreso a la actividad de una empresa con fuerte presencia en la localidad y representa una señal positiva para Díaz, sus trabajadores y el entramado productivo de la región. Con la producción nuevamente en marcha, Sudamericana Lácteos buscará afianzar su funcionamiento y recuperar de manera gradual el volumen de actividad, con una estrategia que tendrá al mercado internacional como uno de sus principales destinos.

Pablo González, flamante titular de la empresa, explicó que la planta tiene una capacidad de procesamiento de 150 mil litros de leche cruda por día. “Vamos a arrancar con 100 mil litros diarios”, señaló.

La producción estará concentrada en queso barra, con una parte destinada al mercado interno y otra a la exportación. Según detalló González, el 30% se comercializará dentro del país y el 70% tendrá como destino el mercado externo.

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