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Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

En una jornada especial, la cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas mostrará cómo funcionan estos robots

26 de agosto 2026 · 16:44hs
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La Universidad Nacional de Rosario (UNR) permitirá ver de cerca los novedosos robots humanoides. Este tipo de tecnologías de a poco comienzan a incorporarse a sectores de la economía y la propuesta universitaria busca generar un espacio para comprender estas transformaciones. El robot se podrá conocer en la Facultad de Ciencias Económicas el jueves 10 de septiembre, en el marco de la jornada Negocios del futuro: IA, robótica y la nueva era de la eficiencia.

Además del robot humanoide, que generó especial atracción tras la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, la propuesta de la UNR suma un perro robot, utilizado por empresas de la región. La actividad apunta a mostrar de cerca estas transformaciones a estudiantes, profesionales, empresarios y miembros de la comunidad universitaria. La cita es el 10 de septiembre a las 18 en el SUM de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR (Oroño al 1200) y está organizado por la nueva cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones de la facultad y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Para los interesados, la jornada es con inscripción previa a través de este enlace.

La jornada tendrá como expositor a Nicolás Ruggiero, presidente de la constructora Edilizia, que recientemente asumió como titular de la Fundación Rosario, quien abordará el impacto que la inteligencia artificial, la automatización y la robótica sobre los modelos de negocio, los procesos productivos y la gestión de las organizaciones.

>> Leer más: Los robots hacen historia: humanoides chinos batieron récords de atletas

El debate servirá para plantear qué oportunidades generan este tipo de herramientas y tecnologías y cómo mejoran la eficiencia de los procesos productivos. También ayudará a avizorar nuevos modelos de negocios y problematizar las capacidades que deberán desarrollar las organizaciones ante los cambios acelerados.

Nueva cátedra en Ciencias Económicas de la UNR

El encuentro se comprende en la serie de actividades que presentan a la Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones encabezada por el licenciado Cristian Bergmann.

Desde la UNR explican que la nueva propuesta académica responde a que “las organizaciones atraviesan un proceso de transformación profunda, marcado por la incorporación de nuevas tecnologías" y en ese contexto “la innovación se convirtió en una capacidad estratégica para todo tipo de organizaciones”.

La cátedra, aseguran desde el directorio, llevará al ámbito académico experiencias concretas, casos reales y las nuevas tendencias que están modificando la manera de hacer negocios.

Por último, el debate en torno a Innovación Estratégica en las Organizaciones estará centrado en qué tareas podrán realizar las nuevas tecnologías y los robots y cómo cambiará la estructura de recursos humanos, además de nuevas oportunidades de negocios y la transformación de cada empresa.

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