El Fresu se reúne en Rosario y busca profundizar su construcción federal en defensa del trabajo y el salario

El Frente de Sindicatos Unidos realizará este miércoles un acto en la sede de ATE Rosario. El espacio reclama un salario mínimo de más de $3 millones y plantea ampliar la articulación sindical frente a las políticas del gobierno nacional

El Frente de Sindicatos Unidos ( Fresu ) desembarcará este miércoles en Rosario con una conferencia de prensa y un acto que reunirá a dirigentes de organizaciones gremiales de distintos sectores y centrales obreras. El encuentro comenzará a las 11 en la sede de ATE Rosario, en San Lorenzo 1770, y tendrá como eje la construcción de una estrategia federal en defensa del trabajo, el salario y la soberanía nacional.

La actividad se inscribe en la decisión del espacio de extender su presencia territorial y articular reclamos junto a organizaciones sindicales de distintas provincias. Para el Fresu, la convocatoria en Rosario forma parte de una estrategia que combina la acción gremial, la movilización y la construcción de un frente más amplio de trabajadores y trabajadoras.

Lorena Almirón, dirigente de ATE y referente de la CTA Regional Rosario, aseguró que el encuentro marcará un nuevo impulso para la organización en la ciudad. “Este frente se va a relanzar acá en la ciudad de Rosario. Venimos trabajando fuertemente porque es un frente que se ha enfrentado en las calles y en todos los aspectos, desde lo legal y desde lo colectivo, a este gobierno”, sostuvo.

La dirigente señaló que el espacio viene replicando su construcción en diferentes provincias y ciudades y consideró que la profundización de esa estrategia es el camino para enfrentar las políticas del gobierno nacional. “Esto es una lucha colectiva, nadie se salva solo ni sola, y es con un gran frente de trabajadores y trabajadoras que lo tenemos que llevar adelante”, afirmó.

De la actividad participarán dirigentes de distintas organizaciones, entre ellos Rodolfo Aguiar y Lorena Almirón, de ATE; Clara Chevalier, de Conadu; Pablo Biró, de Pilotos; Mariano Moreno, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales; José Ramón Luque, de Papeleros; María Fernanda Boriotti, de Fesprosa; y Daniel Yofra, Ezequiel Roldán y Marco Pozzi, de la Federación Aceitera y Desmotadora.

El salario como uno de los principales reclamos

Uno de los ejes centrales que llevará el Fresu a Rosario será la discusión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. La semana pasada, el frente informó que una familia trabajadora necesitó en julio un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales contempladas en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo.

El planteo fue presentado durante una conferencia realizada frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, junto a la carpa instalada por la federación docente universitaria Conadu en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Almirón también puso el foco en la situación económica y social y planteó la necesidad de recuperar el salario como una herramienta central para enfrentar el deterioro de las condiciones de vida. “Si no hay aumento salarial, si no hay paritarias sin techo, es imposible que las políticas públicas que lleven adelante los gobiernos puedan dar resultados”, sostuvo.

Desde su creación, el Fresu definió una política de construcción federal con el objetivo de acompañar los reclamos de los trabajadores junto a sus organizaciones gremiales en distintas regiones del país. El espacio cuestiona las políticas de ajuste, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y la apertura de importaciones, y plantea la necesidad de defender el empleo y avanzar hacia un salario que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

Entre sus primeras acciones se incluyeron movilizaciones frente al Congreso nacional y protestas en ciudades como Córdoba y Rosario contra los proyectos de reforma laboral impulsados por el gobierno nacional. También dirigentes del frente viajaron en marzo a Tierra del Fuego para acompañar a los trabajadores metalúrgicos ante el cierre de empresas.

La organización reúne sindicatos pertenecientes a las distintas centrales obreras. Entre ellos se encuentran la UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa y gremios de los sectores aeronáutico, marítimo, fluvial, molinero, papelero y vial.

El encuentro de este miércoles en Rosario buscará convertirse en una nueva instancia de esa construcción territorial. Para Almirón, la conflictividad social viene creciendo al ritmo del deterioro de las condiciones económicas y laborales. “El malestar crece porque la gente ya no tiene ni para comer”, afirmó la dirigente gremial al tiempo que remarcó que, frente a ese escenario, la apuesta del espacio es sostener la articulación entre organizaciones y ampliar la participación de los trabajadores: “No podemos esperar. Esto es una lucha colectiva”.