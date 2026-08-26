Estados Unidos suspendió temporalmente las entrevistas para visas de inmigrantes

La administración de Donald Trump anunció la nueva medida con el fin de reforzar el control de las solicitudes en las embajadas y consulados

El Departamento de Estado estadounidense no informó cuando finalizará la suspensión de las citas

El gobierno de Donald Trump puso en pausa las entrevistas para visas de inmigrante en las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo. La medida afecta a los solicitantes que ya tenían turnos asignados y responde a un programa de capacitación que el Departamento de Estado implementó para sus funcionarios consulares.

Las autoridades estadounidenses no fijaron una fecha para recuperar el cronograma habitual. Quienes tenían una entrevista prevista recibieron comunicaciones en las que se les informó que el turno quedará reprogramado y que recibirán una nueva notificación.

El Departamento de Estado tampoco informó cuánto tiempo durará la capacitación ni cuándo finalizará la suspensión de las citas .

El Departamento de Estado indicó que el programa busca establecer un criterio común entre los funcionarios que analizan las solicitudes. La capacitación pretende que los diplomáticos revisen cada caso de forma "exhaustiva y coherente".

Uno de los principales focos estará en la evaluación de los solicitantes que podrían depender de prestaciones o asistencia social del gobierno estadounidense. El objetivo declarado consiste en detectar a quienes puedan convertirse en una "carga pública".

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La medida se suma al endurecimiento migratorio de Trump

La suspensión de las entrevistas ocurre mientras la administración Trump profundiza su política de restricción de la inmigración. Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración impulsó deportaciones y medidas destinadas a limitar tanto la inmigración irregular como determinados mecanismos de inmigración legal.

Entre las acciones adoptadas figuran la revocación de visas y tarjetas de residencia permanente, además del endurecimiento de los controles sobre extranjeros que buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos.

El Gobierno sostiene que estas medidas responden a objetivos de seguridad nacional y a la necesidad de evitar que determinados inmigrantes dependan de los recursos públicos.

El anuncio sobre las entrevistas coincidió con otra decisión del Departamento de Estado. La dependencia informó que revocará visas de negocios y turismo de numerosos extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos.

La Casa Blanca señaló en X que la medida podría alcanzar a "hasta 200.000 visas" y la calificó como la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

La ofensiva migratoria de Trump también enfrenta cuestionamientos en los tribunales. En las últimas semanas, distintas decisiones de jueces federales frenaron algunos intentos de la Casa Blanca para restringir el otorgamiento de visas a ciudadanos de decenas de países.