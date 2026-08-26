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Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas

El episodio ocurrió en Balcarce al 1500. El conflicto comenzó por un auto estacionado en doble fila que impedía el paso de un colectivo

26 de agosto 2026 · 08:42hs
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La discusión de tránsito fue frente a Tribunales de Rosario

La discusión de tránsito fue frente a Tribunales de Rosario

Una discusión de tránsito terminó a los golpes este martes por la tarde en Balcarce al 1500, en la zona de Tribunales de Rosario. El episodio involucró a un colectivero, un automovilista y la esposa de este último y derivó en la intervención de la policía.

El conflicto comenzó cuando un automóvil estacionado en doble fila impedía el paso de un colectivo. A esto se sumaba la presencia de un camión de descarga en la otra mano, que también dificultaba la circulación.

A partir de allí, se produjo una discusión entre el conductor del auto y el chofer del transporte público que terminó escalando hasta una pelea física.

Dos versiones sobre la pelea

El automovilista contó su versión en diálogo con la prensa y aseguró que el colectivero lo habría agredido primero. "Me tiró el colectivo encima, me agredió físicamente y agredieron a mi mujer", sostuvo en contacto con Telenoche. Según su relato, el chofer le habría dicho: "Corré el auto porque si no te tengo que chocar".

El hombre aseguró además que el colectivo lo obligó a subir a la vereda para poder avanzar y que luego el chofer descendió de la unidad.

"Me tiró el colectivo encima, me hizo subir a la vereda para que pueda pasar, me vuelve a tirar el colectivo encima y se baja y me tira una patada", relató.

La esposa del automovilista también habría resultado lastimada durante el episodio. Según lo informado, fue atendida por un rasguño en el cuello.

>> Leer más: Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

Sin embargo, un testigo que presenció la escena dio una versión diferente y ubicó el comienzo de la agresión del otro lado. "El auto estaba estacionado en línea amarilla, hubo una discusión que no pude escuchar y el tipo intentaba ingresar al colectivo y no podía. En un momento, se abre la puerta y la mujer es la que golpeó al colectivero", relató.

El conductor del colectivo no habló con la prensa. Según trascendió, la unidad circulaba con pasajeros y varios de ellos respaldarían la segunda versión del episodio, aunque no se conocieron públicamente sus testimonios.

La intervención policial permitió contener la situación, que terminó con los protagonistas involucrados en una pelea en plena calle.

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