Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

La actividad por el Día Internacional del Dengue incluyó vacunación y consejos para evitar criaderos. Rosario no tuvo casos autóctonos en la última temporada

El dengue tuvo este miércoles su propia pista de baile en pleno centro de Rosario. En el marco del Día Internacional del Dengue , que se conmemora cada 26 de agosto, la Municipalidad realizó una jornada de concientización en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, con una propuesta que buscó salir del formato más tradicional de las campañas de prevención.

Entre puestos de salud, información y vacunación, el grupo Cardio Nutri Dance puso música y movimiento a la mañana y convirtió por un rato la peatonal en escenario para hablar de una enfermedad que, aunque tuvo un fuerte descenso de casos en la ciudad, todavía requiere prevención.

La actividad formó parte del Plan de Abordaje Integral sobre dengue que lleva adelante el municipio y tuvo como eje recordar que el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, puede reproducirse en pequeños recipientes donde se acumula agua.

La jornada también sirvió para hacer un balance de la situación epidemiológica de Rosario. Según los datos difundidos por el municipio, durante la temporada 2025-2026 no se registraron casos autóctonos de dengue en la ciudad y solo se detectó un caso importado .

El dato contrasta fuertemente con las temporadas anteriores. En el período 2024-2025 se habían registrado 2.232 casos autóctonos, mientras que durante el brote 2023-2024 se contabilizaron 24.543.

El resultado fue asociado por el municipio al trabajo preventivo y a las acciones realizadas para evitar la reproducción del mosquito y bloquear los contagios cuando se detectan casos.

>> Leer más: Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada

Durante los brotes registrados entre 2023 y 2025, los equipos municipales visitaron 11.186 viviendas y realizaron tareas de fumigación en 2.217 domicilios como parte de los operativos de bloqueo en distintos barrios.

Vacunación contra el dengue

La prevención también incluyó la posibilidad de acceder a la vacuna durante la jornada. La Municipalidad informó que en los últimos tres años aplicó casi 89.500 dosis contra el dengue en la ciudad.

La estrategia de vacunación contempla a personas que tuvieron dengue durante brotes anteriores y jóvenes de entre 15 y 19 años, según los criterios establecidos para la campaña.

El objetivo es sumar una herramienta de protección frente a una enfermedad cuya circulación puede volver a aumentar durante los meses de mayor actividad del mosquito.

Qué hacer para evitar que el mosquito se reproduzca

Más allá de la vacunación y de las acciones que realizan los equipos municipales, una parte central de la prevención ocurre dentro de las casas.

La recomendación principal es eliminar los lugares donde pueda acumularse agua, incluso aquellos que parecen insignificantes: latas, botellas, neumáticos, recipientes, macetas o cualquier objeto abandonado en patios y balcones.

Los recipientes que se utilizan deben mantenerse tapados o colocados boca abajo, mientras que los colectores de los equipos de aire acondicionado, floreros y platos de macetas deben vaciarse periódicamente.

>> Leer más: Dengue: el fallecimiento de una mujer encendió el alerta en la provincia

También se recomienda mantener los patios desmalezados, limpiar y destapar desagües y conservar las piletas limpias y cloradas o vacías fuera de temporada.

Para proteger el interior de las viviendas se aconseja colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar repelentes u otros elementos destinados a mantener alejados a los mosquitos.

Cuándo consultar al médico

El municipio recordó que ante la aparición de síntomas compatibles con dengue es importante realizar una consulta médica.

Entre los principales signos se encuentran fiebre persistente, dolor de cabeza, muscular o articular, náuseas y vómitos. También pueden aparecer sangrado, cansancio intenso y erupciones o manchas en la piel.

La jornada de este miércoles buscó poner nuevamente el tema en agenda, pero con una fórmula bastante menos solemne: información sanitaria, vacunas y un baile en plena peatonal para recordar que, frente al dengue, una de las herramientas más efectivas sigue siendo algo tan cotidiano como evitar que el mosquito encuentre dónde criar.