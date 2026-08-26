Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Los presuntos ladrones recorrieron 13 kilómetros mientras huían junto a un chico de 13 años a bordo de la camioneta del dueño

La Policía de Santa Fe arrestó este martes a tres supuestos delincuentes luego de un robo en Funes . El operativo concluyó en el noroeste de Rosario, donde el grupo volcó después de una serie de choques en el intento de huida desde un minimarket cercano a la exruta 9.

Los sospechosos quedaron detenidos cerca del cruce de avenida Jorge Newbery y Wilde . Durante el procedimiento les secuestraron dos armas de fuego. Además, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a un chico de 13 años entre los ocupantes de la camioneta en la que viajaban.

Según el primer reporte oficial, la banda se había llevado unos 900.000 pesos del negocio ubicado en la intersección de calle Las Heras y la ruta nacional 1V09 . En el camino hacia Rosario colisionaron con dos patrulleros y también embistieron a dos personas que iban en moto, aunque ninguna sufrió lesiones de consideración.

El propietario del local contó que los ladrones ingresaron a la noche y lo amenazaron a punta de pistola. Después, pasó 45 minutos encerrado y maniatado con precintos junto a su madre y otra víctima que estaba adentro del local.

Foto: Policía de Santa Fe.

Finalmente, los maleantes se llevaron dinero en efectivo, mercadería y electrodomésticos. A la hora del escape se subieron a una Ford Ranger blanca que pertenece al dueño del autoservicio.

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Luego de la denuncia a través del 911, la policía dio con los asaltantes en el cruce de Catamarca y la ruta 9. En total, los sospechosos recorrieron unos 13 kilómetros hasta que perdieron el control en inmediaciones del barrio 7 de Septiembre.

Foto: Policía de Santa Fe.

El operativo concluyó con el secuestro de un revólver calibre 22 y una pistola de 9 milímetros. Además, los agentes recuperaron el dinero robado y pidieron asistencia médica al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Tres vehículos chocados y un vuelco

La persecución concluyó cerca de las 21.20 en la zona noroeste de Rosario. Fuentes oficiales detallaron que dos vehículos policiales sufrieron daños por el impacto con la pick up en la que iban los delincuentes.

Foto: Policía de Santa Fe.

Por otra parte, los maleantes también chocaron con una pareja que iba a bordo de una moto Siam Quirion de 150 cc. Tanto Juan R. (51) como Fernanda A. (44) resultaron ilesos.

Entre otras medidas para esclarecer el episodio, las fuerzas de seguridad entrevistaron a Fernando M. para reconstruir cómo fue el robo a mano armada en su negocio. Más tarde identificaron a los tres detenidos: Juan N. (28), Elías C. (26) y David N. (22). El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 16ª.